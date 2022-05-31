2023 Land Rover Defender 130 tanıtıldı. 8 kişilik kapasitesiyle dikkat çeken SUV, devasa iç hacmi ve modern tasarımı ile ön plana çıkıyor. Land Rover Defender 130'un Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

Lüks SUV markası Land Rover, 2023 model yeni otomobili 'Defender 130'u tanıttı. Devasa genişlikte ve oldukça modern bir iç tasarıma sahip olan SUV, dış tasarımında ise sportiflikle sertliği birleştiriyor. Dilerseniz lafı uzatmayalım ve 2023 Land Rover Defender 130'a yakından bakalım.

Land Rover Defender 130, etkileyici bir şerit LED far tasarımına sahip. Bir panel içerisine yerleştirilmiş farlar, uzaktan bakıldığında farkını hemen hissettiriyor. Oldukça uzun olan SUV'un panoramik cam tavanı ise aracın dıştan görünümünü de oldukça şık bir hale getirmiş durumda. Belirgin hatlar, yükseklik, kare şeklinde dizayn edilen arka aydınlatmalar da Defender 130'un öne çıkan tasarım özellikleri arasında yer alıyor.

Karşınızda Land Rover Defender 130

Defender 130, 5 koltuklu ya da 8 koltuklu seçeneklerle tüketiciye sunulacak. Şirkete göre 2+3+3 şeklinde dizayn edilen 8 kişilik versiyon, tam 2.291 litrelik hacim sunuyor. Şirkete göre 2023 model SUV, tarihin en uzun Defender'ı olarak kayıtlara geçecek.

Land Rover'ın yeni SUV modelinde 10,25 inç bilgi-eğlence ekranına eşlik eden 11,4 inç büyüklüğünde gösterge ekranı yer alıyor. Vites topuzu kullanmayı tercih eden şirket, önde oturan yolcuları birbirinden ayıracak devasa bir orta konsol içeriyor. Dijital ve dört bölge kontrollü klima, USB Type-C ve USB Type-A şarj girişleri de bu SUV'da sunulan özellikler arasında yer alıyor.

Land Rover Defender 130'u satın almak isteyen tüketiciler P300 ve P400 olarak isimlendirilen motor seçenekleri tercihlerinde bulunabilecekler. P300 motor, 396 beygir gücünde olup 470 Nm tork üreten 3,0 litrelik turbo şarjlı hibrit yapıda. P400 ise 395 beygir gücü sunarken 550 Nm tork değerine sahip. Her iki motor da sekiz ileri otomatik şanzımanla donatılmış durumda. Tabii aracın dört çeker olduğunu ve arazi koşulları için farklı farklı sürüş modlarına sahip olduğunu da belirtmeden geçmemek gerek.

2023 model Land Rover Defender 130, bugün itibarıyla ABD pazarındaki yerini aldı. Bu devasa SUV'a sahip olmak isteyenlerin, en az 68.000 doları yani vergiler dahil olmamış haliyle 1,1 milyon lirayı gözden çıkarması gerekiyor...