Enis Kirazoğlu, Kaç Türk Oyuncunun Anomaly Agent'ı Satın Aldığını Açıkladı

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Enis Kirazoğlu, Kaç Türk Oyuncunun Anomaly Agent'ı Satın Aldığını Açıkladı
Enis Kirazoğlu, Phew Phew Games'in bir haftasını dolduran Anomaly Agent oyunuyla ilgili bir değerlendirme videosu paylaştı. Videoda oyunun satış miktarlarına da değinildi.

Türkiye’deki oyun dünyasının tanınan ismi Enis Kirazoğlu’nun şirketi Phew Phew Games, geçtiğimiz hafta büyük merakla beklenen Anomaly Agent oyununu resmen piyasaya sürmüştü. Oyun, PC, Xbox Series X/S, Xbox One ve Nintendo Switch için çıkış yapmıştı.

Bir haftanın ardından Anomaly Agent’ın ne kadar satış yaptığı merak ediliyordu. Kirazoğlu son videosunda bununla ilgili bilgi verdi.

23 bin Türk kullanıcı Anomaly Agent’ı satın aldı

Enis Kirazoğlu, oyunun birinci haftası şerefine YouTube kanalından bir değerlendirme videosu paylaştı. Videoda oyun hakkında bilgiler, yurt dışından gelen tepkiler ve oyunculardan gelen destekler gibi konulara değinildi.

Yurt dışından genel anlamda iyi dönüşler aldıklarını söyleyen ünlü YouTuber, Türk oyunculardan büyük destek aldıklarını da ekledi. Açıklamasına göre 1 haftada 23 bin Türk oyuncu Anomaly Agent’ı satın aldı. Kirazoğlu, bu sayının beklentilerinin çok üzerinde olduğunu da ekledi. Yurt dışı satışlarıyla ilgili bir bilgi paylaşmazken Türkiye dışında “az” satış gerçekleştirildiğini belirtti.

Anomaly Agent, Steam’de 4,99 dolara (151,43 TL), Xbox’ta ise indirimle 126,43 TL’ye (normalde 148,75 TL) satılıyor.

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