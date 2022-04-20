Uzun zamandır internet alışverişleri için indirim kuponları sunan Picodi, şimdi de nakit geri ödeme hizmeti cashbacki kullanıma sundu. Böylelikle tüketiciler, internet alışverişlerini her zamankinden daha ucuza getirme imkanı yakalamış olacaklar.

Dünya genelindeki binlerce marka için sunduğu indirim kuponları ile milyonlarca kullanıcının daha ucuza alışveriş yapmasına imkan tanıyan Picodi, yepyeni bir hizmeti kullanıcıların beğenisine sundu. Picodi kullanıcıları artık, platformun cashback (nakit geri ödeme) özelliğinden de faydalanabilecekler. Böylelikle alışverişler, her zaman olduğundan daha ucuza gelecek.

Picodi’nin yeni hizmeti, n11, Gittigidiyor, Trendyol, Koton ve Media Markt’ın da aralarında bulunduğu 120’den fazla marka için kullanılabiliyor. Ülkemizdeki tüketiciler, yaptıkları alışverişlerin kısmi geri ödemelerini 40 TL’lik bakiyeyi biriktirdikten sonra banka hesapları aracılığıyla alabilecekler. Peki Picodi, neden böyle bir şey yapıyor?

Geri ödeme sistemi, kazan-kazan sisteminin bir parçası

Picodi tarafından yapılan açıklamalara nakit geri ödeme hizmeti, platform ile markalar arasındaki anlaşmanın bir sonucu. Picodi, markalara getirdikleri müşteriler için komisyon aldığını, bu komisyonu da kendi kullanıcıları ile paylaşabildiği için cashback özelliğini devreye almaya karar verdiğini ifade ediyor. Yani kafalarda soru işareti oluşturacak bir durum söz konusu değil. Yukarıdaki fotoğrafta, sürecin nasıl işlediğini görüyorsunuz.

Bilmeyenler için; Picodi’nin neler sunduğu hakkında bilgi vermekte de fayda var. Bu platform, ilk alışverişte yüzde 25 geri ödeme imkanı sunuyor (üst limiti 300 TL). Sonraki alışverişlerinizde ise yüzde 3 ila yüzde 10 aralığında değişen geri ödemelerden faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlarınızı Picodi’ye davet edebilirsiniz ve davet ettiğiniz her kişi için 20 TL kazanırsınız. Sonra, Picodi bu parayı hesabınıza yatıracaktır. Böylelikle zaten satın alınacak ürünleri daha ucuza mal etme imkanı yakalanmış oluyor.

Eğer sizler de Picodi dünyasına hemen katılmak ve hem indirim kuponlarını hem de cashback sistemini deneyimlemek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanarak Picodi kaydınızı yapabilirsiniz.

Bu içerik, Picodi sponsorluğunda hazırlanmıştır.