Pilotlar, Vizelerinin Olmadığı Ülkelere de Girebiliyor mu?

Pilotlar ya da diğer uçuş görevlileri, seyahat ettikleri ülkelere vizeleri olmasa bile girme ayrıcalığına sahip mi?

Uçuş ekipleri, sürekli farklı ülkelere seyahat ediyor. Bu kadar fazla ülkeye giderken vize işlerini nasıl halledebiliyorlar?

Pasaport ya da vize olmadan, istedikleri yerlere ellerini kollarını sallayarak girip çıkabiliyorlar mı? Hemen anlatalım.

Türkiye, Uluslararası Havacılık Organizasyonunun kurucu ortaklarından.

Bir Billeşmiş Milletler ajansı olan “International Civil Aviation Organization (Uluslararası Havacılık Organizasyonu)”, Türkiye’nin de içinde bulunduğu, hatta kurucularından olduğu bir organizasyon.

Uluslararası Havacılık Organizasyonunun sağladığı, Türkiye’de Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen ve “uçuş mürettebatı belgesi” olarak da bilinen “landing card”, görevleri gereği uçuş ekibine veriliyor ve bir nevi pasaport yerine geçiyor.

Böylece herhangi bir ülkeye, pasaport ya da vize olmadan; uçuş görevlisi olduğun müddetçe giriş yapılabiliyor.

Kartta olması gereken bilgiler ise şu şekilde:

Kişisel Bilgiler: Ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, uyruk

Ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, uyruk İşveren: Hava yolu şirketi

Hava yolu şirketi Görevi: Pilot, kabin memuru vb.

Pilot, kabin memuru vb. Geçerlilik Tarihi

İmza

Tabii bazı sınırlamaları var. Öyle yol geçen hanı gibi her dakika her yere girip çıkamıyorlar.

Landing card, yalnızca hangi koşullarda kullanılabiliyor?

Turistik amaçla kullanmamak

Görevde olmak

Bazı ülkelerde 48, bazı ülkelerde 72 saati aşmamak

aşmamak Kaldığı yeri açıkça belirtmek

Özetleyecek olursak landing card, uçuş görevlileri yükümlü olduğu tüm bilgileri açıkça belirttikten sonra ülkeye girmek için bir ayrıcalık tanıyor. Böylece pasaport veya vize olmaksızın dünyanın her yerine gidebiliyorlar.

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