PISA Direktörü: Çocuklara Kodlama Öğretmek Vakit Kaybı

Geçtiğimiz aylarda sektörün ileri gelenleri tarafından, çocukların kodlama öğrenmesi yönünde tavsiyeler gelmişti. Şimdi de PISA direktörü tarafından tersi yönde bir telkin geldi.

Teknolojinin ve yazılımların hazırlanış sürecinin ciddi bir evrim geçirme sürecine girdiği günleri yaşıyoruz. Bu anlamda daha otomatize olmuş bir yazılım sistemine geçiliyorken, kodlama öğrenmenin ve çocuklara öğretmenin ne kadar önemli olup olmadığı da tartışma konusu olmaya başladı.

OECD’nin (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) eğitim direktörü Andreas Schleicher, yakın gelecekte kodlama bilgisinin hiçbir işe yaramayacağını ve çocukların bu eğitimlerle meşgul edilmesini gereksiz bulduğunu açıkladı. Schleicher'a göre, kodlama eğitimi çocuklar için sadece bir vakit kaybından ibaret.

İşte Schleicher'in açıklamaları:

''Bir bakıma, kodlama günümüzde kullanılan bir teknikten ibaret ve bu aracı eğitime dahil etmenin kötü bir hata olacağını düşünüyorum. Şu anda üç yaşındaki çocuklara kodlama öğretiliyor ancak mezun olduklarında size ‘Kodlama neydi acaba?’ diye soracaklar. Yakın zamanda işe yaramaz bir beceri haline gelmiş olacak. Aynı ikileme düşeceğiz. Bu tür şeyler hakkında daha iyi bir denge kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Bugüne özel bir tekniği öğretmek yerine veri bilimi ya da sayısal düşünmeyi öğretmeyi tercih ederim.

Trigonometri bu duruma güzel bir örnek. Bir matematikçiye trigonometrinin matematiğin temeli olup olmadığınız sorduğunuzda size, ‘Hayır, sadece özel bir uygulama,’ cevabını verir. Yani, uzun süre müfredatta kalmasının tek sebebi tarihsel bağlamda bir yerinin olması. Önemli olan, daha az konuyu daha derinlemesine öğretmek. Eğitim başarısının temelinde yatan şey budur.''