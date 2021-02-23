Google'ın yeni fiyat/performans telefonu olacak Pixel 5A'nın Pixel 4A'dan ayırt edilemeyen tasarımı ortaya çıktı. Görünen o ki Google, tüm eleştirilere rağmen tasarım anlayışını korumak istiyor.

Google, hiçbir zaman en popüler akıllı telefon üreticilerinden biri olmasa da Android işletim sisteminin arkasındaki şirket olduğundan Pixel marka telefonlar, teknoloji tutkunları tarafından daima yakından takip edilmiştir. Google’ın 2021 model amiral gemisi olacak Pixel 6’nın sonbaharda tanıtılması beklense de şirketin bir sonraki fiyat/performans telefonu Pixel 5A’nın yılın ikinci çeyreğinde gün yüzüne çıkması bekleniyor.

Pek çok akıllı telefonun tasarımını piyasaya sürülmeden aylar önce ortaya çıkaran Steve Hemmerstoffer ya da bilinen ismiyle OnLeaks, Pixel 5’in olası tasarımını paylaştı. Ne yazık ki bu sızıntı, Pixel hayranlarını bile kısa süreliğine heyecanlandırdı zira sızdırılan Pixel 5A tasarımı, geçtiğimiz yıl duyurulan Pixel 4A ile neredeyse aynı telefonu gösteriyor.

Google Pixel 5A'nın böyle bir tasarım ile duyurulması bekleniyor

Paylaşılan görüntülere göre Pixel 5A, delikli ekran tasarımını sürdürmeye devam edecek. 156,2 x 73,2 x 8,8 mm boyutunda olacak cihaz, Pixel 4’ten 9,1 mm daha uzun, Pixel 4 XL’den ise 4,2 mm daha kısa olacak. 6,2 inç büyüklüğünde Full HD+ bir ekrana sahip olacak Pixel 5A’nın Pixel 4A’ya kıyasla sunduğu en önemli iyileştirmelerden biri, çift kamera olacak.

Şu an için Pixel 5A’nın donanımı ve fiyat ile ilgili elimizde hiçbir bilgi bulunmuyor desek yeridir. Yine de Snapdragon 700 serisi bir işlemci, 4 ya da 6 GB RAM, stok Android 11 arayüzü gibi özellikler ile gelmesinin muhtemel olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın lansman tarihi yaklaştıkça sızdırılan bilgilerin de artacağını söyleyebiliriz.