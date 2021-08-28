Son zamanlarda uzaya giden Jeff Bezos'ı kalkış alanına götürmesiyle ve aldığı yatırımlarla gündemimizde kendine yer bulan elektrikli araç üreticisi Rivian, şimdiki gelişmeyle oldukça iddialı olduğunu gösteriyor. Şirket, daha 1 tane bile araç teslim etmemişken halka arz edilecek. Daha da ötesi, 80 milyar dolarlık bir değerinin olacağı söyleniyor.

Startup bir şirket olarak karşımıza çıkan Rivian, geçtiğimiz ay katıldığı fonlama turlarından oldukça karlı bir şekilde ayrılmıştı. Söz konusu fonlamalardan toplamda 10,5 milyar dolar toplamış olan elektrikli araç üreticisi, bu yıl içinde 50 milyar doları geçmeyi hedeflediğini söylemiş ve kendisine birçok yatırımcı kazandırmıştı.

Onun öncesinde dikkatleri Jeff Bezos ile üzerine çeken şirket, şimdiyse oldukça iddialı bir gelişmeyle karşımızda. Daha 1 tane bile araç satmamış olan Rivian, kasımda halka arz edilecek. Bundan daha da şaşırtıcı kısmı, şirketin 80 milyar dolarlık bir değerinin olacağı da söyleniyor. Söz konusu gelişme, Elon Musk’ın da dikkatini çekti.

Halka arz edilmeden en azından 1 tane teslimat yapsalardı:

Söz konusu tartışmalar, Rivian, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna başvurusunu yaptıktan sonra ortaya çıkmaya başladı. Komisyon’un kararına göre değişme ihtimali bulunsa da 25 Kasım’da halka arz edilmesi beklenen şirket, daha çıkışında 80 milyar dolarlık değere sahip olabilir. Bu olursa, Rivian bu yılın en büyük çıkış yapan şirketlerinden biri olacak.

Elbette her yeni şirket için 80 milyar dolar alışıldık bir sayı değil. Bu bağlamda büyük tartışmaların da odak noktası olan şirket hakkında, rakibi Tesla’nın kurucusu Elon Musk da düşüncelerini belirtti.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Elon Musk, şirketin halka arz edilmeden önce en azından milyar dolar başına en az 1 teslimat yapılması gerektiğini söyleyen bir ifadeye yer verdi. Elbette milyar başına bir teslimat da Rivian'ın halen hiçbir teslimat yapmamış olmasına bir tepkiydi.

Diğer sosyal medya kullanıcıları ise Tesla gibi şirketlerin bir sürü zorlukla mücadele edip büyük hacim kazanması karşısında Rivian gibi yeni şirketlerin daha ürün sunmadan bu gibi hamleler yaparak rakip olmasının adil olup olmadığını tartıştı.