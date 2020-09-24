Plastik Siperlikler Koronavirüse Karşı Güvenli Değil

Japonya'da koronavirüse karşı koruduğu düşünülen plastik siperliklerle ilgili bir araştırma yapıldı. Bilgisayarlarla yapılan araştırmada, bugün pek çok kişinin kullandığı siperliklerin aslında o kadar da işe yaramadığını ortaya çıkardı.

Koronavirüs salgınının patlak vermesiyle birlikte hayatımıza giren ürünlerden bir tanesi de plastik siperlikler oldu. Kimi zaman sivillerin kimi zaman da sağlık çalışanlarının kafalarında gördüğümüz bu siperliklerin, koronavirüse karşı ekstra koruma sağladığı düşünülüyordu. Ancak Japonya'dan gelen haberler, bu siperliklerin o kadar da etkili olmadığı sonucunu ortaya koydu.

Japonya'nın Kobe kentinde bulunan RIKEN Hesaplamalı Bilim Merkezi, siperliklerle ilgili bir araştırma yaptı. Yapılan araştırma, bu ürünlerin koronavirüse karşı gerçekten de koruyucu olup olmadığının anlaşılmasını kapsıyordu. Bilgisayarlar aracılığıyla hesaplamalarda bulunan uzmanlar, havada bulunan 5 mikrometreden daha küçük damlacıkların neredeyse yüzde yüzünün siperliklere rağmen yayıldığını ortaya koydu.

Uzmanlar tarafından yapılan hesaplamalarda siperliklerin, 50 mikrometreden büyük damlacıkların yüzde 50'sini geçirdiği sonucuna ulaşıldı. Yani söz konusu siperlikler, o kadar da etkili değildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan araştırmanın bir numaralı ismi Mato Tsubokura, siperliklerin önlemedeki etkisinin maskeye oranla çok daha düşük olduğunu söyledi. Tsubokura'ya göre özellikle de 20 mikrometreden küçük olan damlacıklarda maske, kritik bir önem arz ediyor.

Bu arada koronavirüs salgını da etkisini yitirmiş durumda değil. Salgın, gerek Türkiye gerekse diğer ülkelerde şiddetini artırıp, insanları enfekte etmeye devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi veritabanından aldığımız son bilgilere göre salgın, bugüne dek 31 milyon 880 bin kişinin enfekte olmasına yol açtı. Dünya genelindeki can kaybı ise 976 bin 640 olarak kayıtlara geçmiş durumda.