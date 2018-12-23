Google Play Store'un en popüler launcher uygulamalarından olan Nova Launcher'ın ücretli olan Prime sürümü 10 TL'den 0.59 TL'ye düşmüş durumda.

Nova Launcher, Google Play Store’daki en popüler Android launcher (başlatıcı) uygulamalarından bir tanesi ve Prime sürümü şu an için büyük bir indirime girmiş durumda. Prime sürümün, standart sürüme göre sunduğu hizmetler oldukça geniş. Yani, özellikle indirimdeyken verdiğiniz paraya kesinlikle değer.

Yaptığı indirimle 10 TL olan fiyatını 0.59 TL’ye indiren uygulamanın, bu indiriminden faydalanmak için kısa bir süre var. Telefonunda değişiklik yapmayı sevenler için kaçırılmayacak bir fırsat. Prime sürümün standart sürüme göre sunduğu farklı hizmetler var uygulamaları gizleme, ikonları değiştirme ve geçiş efektleri ekleme gibi.

Şu an için 1 milyondan fazla yüklenmeye sahip olan Nova Launcher Prime’ın uygulama puanı ise 4.8.