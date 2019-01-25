Google Play Store'un cuma indirimleri başladı ve birçok oyun ve uygulama ücretsiz olarak kullanıma sunuldu. Bu yazımızda kısa süreliğine tamamen ücretsiz olarak indirebileceğiniz oyun ve uygulamaları sizler ile paylaşacağız.

2019'un ilk ayı bitmek üzereyken Google Play Store, birçok uygulamada indirime gitti. Bazı uygulamaları tamamen ücretsiz hale getiren Google, bu indirimlerin kısa süreceğini açıkladı. Eğer siz de Android kullanıcısıysanız, listemizi incelemenizde yarar var. İşte cuma indirimleriyle tamamen ücretsiz olarak indirebileceğiniz 8 uygulama ve oyun.

1. HD Camera Pro / Normal Fiyatı: 26.99 TL

Mobil fotoğrafçıların vazgeçilmezi olan HD Camera Pro, yalnızca 2 günlüğüne tamamen ücretsiz olarak indirilebilecek. Pozlama, netleme, beyaz dengesi, ISO gibi parametrelerin tamamını sizin kontrolünüze veren bu uygulama ile fotoğraf çekmekten keyif alacaksınız. Uygulamayı aşağıdaki bağlantıdan Android cihazınıza indirebilirsiniz.

2. TODO New Missions / Normal Fiyatı: 13.99 TL

Yapılması gereken şeyleri unutanlardansanız bu uygulama tam da size göre. Diğer yapılacaklar listesi uygulamalarından farklı olarak, olayı eğlenceli hale getiren TODO New Missions, 4 gün boyunca indirimde kalacak. Bu uygulamayı tamamen ücretsiz olarak indirmek isterseniz aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

3. Zenge / Normal Fiyatı: 2.99 TL

Dünyalar ve zamanlar arasında sıkışan Eon'un hikayesinin anlatıldığı yapboz oyunu Zenge de bu hafta indirime giren oyunlardan biri. Yalnızca 6 saat için ücretsiz olarak indirilebilecek Zenge'de muhteşem görseller ve müzikle yaratılan harika atmosfere kendinizi kaptırabilirsiniz. İndirimin süresi kısa olduğu için acele etmelisiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıdan Zenge oyununu Android cihazınıza indirebilirsiniz.

4. Chess 3D Animation / Normal Fiyatı: 0.59 TL

Eğer iyi bir satranç oyuncusuysanız, kesinlikle Chess 3D Animation'ı denemelisiniz. Satranç oyununa farklı bir bakış açısı kazandıran bu oyunda stratejilerinizi konuşturabilirsiniz. Zengin animasyonlarıyla dikkat çeken Chess 3D Animation, yalnızca 2 gün boyunca indirimde kalacak. Siz de Chess 3D Animation'ı aşağıdaki bağlantıdan Android cihazınıza indirebilirsiniz.

5. Amazing Taxi Simulator / Normal Fiyatı: 1.39 TL

Araç simülasyon oyunlarından keyif alan biriyseniz Amazing Taxi Simulator'ı çok seveceksiniz. Yüksek kaliteli grafikleri ve mükemmel çalışan fiziksel motoru sayesinde oynarken asla sıkılmayacağınız bu oyunda kullanıcılar için farklı farklı oyun modları hazırlanmış. 6 gün boyunca indirimde kalacak Amazing Taxi Simulator'ı aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

6. Hereos of Magic-Card Battle Pro / Normal Fiyatı: 3.99 TL

Strateji oyunlarını sevenler için de harika bir indirim siz konusu. Hereos of Magic-Card Battle Pro oyunu 6 gün boyunca ücretsiz olarak indirilebilecek. 3 dakikalık savaşlarda elinizdeki kartları ve stratejilerinizi kullanarak rakiplerinizi alt edeceğiniz oyunu, aşağıdaki bağlantıdan Android cihazınıza tamamen ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

7. 13 Puzzle Rooms / Normal Fiyatı: 12.99 TL

Evden kaçış oyunlarını sevenlerin başından kalkmak istemeyeceği 13 Puzzle Rooms, 7 gün boyunca ücretsiz olarak indirilebilecek. Size verilen ipuçlarından yola çıkarak kilitli kapıları açıp başarıya ulaşacağınız oyunda oldukça zor bulmacalar bulunuyor. 13 Puzzle Rooms oyununu siz de aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

8. OneUI Dark- Icon Pack / Normal Fiyatı: 13.99 TL

Akıllı telefonunuzdaki uygulama ikonlarının görünüşünden sıkıldıysanız OneUI Dark- Icon Pack dize harika bir çözüm sunuyor. OneUI ikonlarının koyu renkli versiyonlarını sunan bu uygulama Google Play Store üzerinden 5 gün boyunca ücretsiz olarak indirilebilecek. Siz de aşağıdaki bağlantıdan OneUI Dark ikon uygulamasını Android cihazınıza indirebilirsiniz.