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PlayStation 3 ve PS Vita Mağazaları Kapatılıyor: Son Tarih Verildi!

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Sony, PlayStation 3 ve PS Vita mağazalarını kalıcı olarak kapatacağını açıkladı.

PlayStation 3 ve PS Vita Mağazaları Kapatılıyor: Son Tarih Verildi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dile kolay, neredeyse yirmi yıldır hayatımızda olan, uykusuz gecelerimizin ve unutulmaz dostluklarımızın mimarı PlayStation 3 ile taşınabilir el konsollarının atalarından PS Vita için yolun sonu göründü.

Sony, yaptığı resmî açıklamayla bu iki konsolun PlayStation Store mağazalarını kalıcı olarak kapatacağını duyurdu. Yani artık bu cihazlar üzerinden yeni bir dijital oyun satın almak hayal olacak.

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İçerikten Görseller

PlayStation 3 ve PS Vita Mağazaları Kapatılıyor: Son Tarih Verildi!
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Ne zaman kapanacak?

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Kapanış süreci kademeli olarak işleyecek. İlk darbe Ağustos 2026'da Meksika, Honduras ve Nikaragua'daki PS3 mağazalarına vurulacak.

Yılın sonuna doğru diğer Latin Amerika ve Orta Doğu ülkeleri de kervana katılacak. Türkiye’nin de içinde bulunduğu dünyanın geri kalanı için ise son nihai tarih Temmuz 2027 olarak belirlendi. Bu tarihten sonra PS3 ve PS Vita mağazalarına tamamen elveda diyeceğiz.

Peki ya eski oyunlar?

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Mağazalar kapandıktan sonra da daha önce satın almış olduğunuz oyunları, DLC'leri ve içerikleri "öngörülebilir bir süre boyunca" tekrar indirip oynamaya devam edebileceksiniz. Kapatılma gerekçesi ise tamamen teknolojik. Sony'ye göre yaşlanan bu sistemler, günümüzün modern ödeme ve güvenlik standartlarına artık ayak uyduramıyor.

Sony, bu zor kararı geleceğin yeni maceralarına ve modern platformlara odaklanmak için aldıklarını belirterek tüm sadık oyuncularına teşekkür etti. Eğer kütüphanenize yeni PS3 ve PS Vita oyunları katacaksanız Temmuz 2027'ye kadar vaktiniz var.

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