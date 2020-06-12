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  • PlayStation 5 Digital Edition'ın Tanıtılma Amacı Açıklandı

Sony, PlayStation 5 İçin Neden Bir 'Digital Edition' Tanıttıklarını Açıkladı

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Sony, dün gerçekleştirdiği etkinlikle PlayStation 5’i tanıtırken, disk sürücüsüz bir PlayStation 5 versiyonu olan PlayStation 5 Digital Edition tanıtarak herkesi şaşırttı. SIE Başkanı Jim Ryan, Sony’nin bu tercihinin nedenini açıkladı.

Uzun bir süredir hakkında haberler yapılan PlayStation 5, dün nihayet ortaya çıktı. Çarpıcı bir siyah beyaz tasarıma sahip olan PlayStation 5’in disk sürücüsü olmayan versiyonu PlayStation 5 Digital Edition’ıysa muhtemelen hiçbirimiz beklemiyorduk.

Sony’nin oyun konsolları dünyasının dijital oyun mağazalarına daha fazla yaklaştığını gösteren ürünü PlayStation 5 Digital Edition, sadece PlayStation Network’ten satın alınacak oyunları çalıştıracak. Oyun platformlarının gelişimi göz önüne alındığında Sony’nin hamlesi oldukça mantıklı görünüyor.

PlayStation 5 Digital Edition

PlayStation 5'in neden bir Digital Edition versiyonunun geliştirildiği, Sony Interactive Entertainment başkanı Jim Ryan tarafından açıklandı. Ryan, oyun dünyasının tüketicilerinin çoğunun artık oyunları dijital olarak satın aldığını söyledi. Ryan, kutulu oyunlara ilginin azaldığını belirterek, bir dijital sürümün gerekli olduğunu aktardı.

Jim Ryan, PlayStation 5 Digital Edition’ın fiyatı sorulduğunda Sony’nin doğru bir fiyatlandırma için çalışmaya devam ettiğini söyledi. Ancak Ryan, iki versiyon arasında fiyat farkı olup olmayacağı, olacaksa ne kadar olacağı konusunda bir bilgi vermedi. 

PlayStation 5 Digital Edition
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Sony’nin PlayStation 5’lere dair “doğru fiyatlandırmasının” nasıl olacağı henüz belli değil. Fiyat her ne olursa olsun Sony’nin görece yüksek olacak fiyatı çeşitli ve kaliteli oyun kütüphanesiyle telafi etmek isteyeceği düşünülüyor. 

Kaynak : https://www.pushsquare.com/news/2020/06/ps5_digital_edition_exists_for_consumers_who_purchase_solely_digitally
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