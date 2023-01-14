PlayStation 5'te konsolun oyunun ortasında donup kalmasına neden olan bir hata ortaya çıktı. Neyse söz konusu hataya yakalanmamak için basit bir çözüm bulunuyor.

Japon teknoloji devi Sony, en yeni oyun konsolu PlayStation 5 için yeni bir sistem yazılımı güncellemesi yayınladı. Söz konusu güncelleme ile PSN olarak da bilinen PlayStation Network için yeni bir hüküm ve koşullar sözleşmesi yayınlandı. Oyunseverler, söz konusu sözleşmeyi onayladıktan sonra oyun keyfine kaldıkları yerden devam edebiliyorlar. Ancak bu noktada çok önemli bir sorun var gibi görünüyor…

PlayStation odaklı bir haber sitesi tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni güncelleme, hüküm ve koşullar sözleşmesinde önemli bir hata ile birlikte geldi. Ancak bu hata, sözleşmenin içinde değil, sunumunda. Öyle ki; söz konusu hata yüzünden sözleşme, oyunun ortasında ekrana geliyor ve PlayStation 5'in donmasına neden oluyor.

Hata, başınıza geldiğinde çileden çıkartabilir; ama neyse ki çözümü var!

Eğer çevrimdışı bir oyun oynuyorsanız çok önemli bir sorun yok. Yani en azından kaybedeceğiniz çok fazla veri yok çünkü söz konusu hata, konsolda kalıcı bir soruna neden olmuyor. Ancak çevrim içi (online) bir oyunun ortasında PS5'in donması, küçük çaplı sinir krizi geçirmenize neden olabilir.

Neyse ki söz konusu hata ile hiç karşılaşmadan yeni hüküm ve koşullar sözleşmesini imzalamanızın bir yolu bulunuyor. PlayStation 5'i açtığınızda oturumunuzu manuel olarak kapatıp yeniden açarsanız direkt olarak yeni sözleşmeyi kabul etmenizi isteyen ekran ile karşılaşacaksınız. Sözleşmeyi onayladıktan sonra da oyunun ortasında PS5'in donması gibi bir ihtimal ortadan kalkmış olacak.

Not: Sony, PS5 güncellemelerini kademe kademe yayınladığından güncelleme henüz size ulaşmamız olabilir.