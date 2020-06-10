PlayStation 5'in Fiyatı Amazon'da Ortaya Çıktı

Japon teknoloji devi Sony’nin bu yıl içerisinde çıkaracağı oyun konsolu PlayStation 5’in fiyatı Amazon Birleşik Krallık’ta ortaya çıktı. Ortaya çıkan görseldeki fiyat, PS5 almak isteyenlerin kalbini kıracak cinsten.

Yarın Sony’nin yeni nesil oyun konsolu olan PlayStation 5 için bir etkinlik gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte konsolun kendisiyle birlikte konsola çıkacak olan oyunların tanıtılması bekleniyor. Etkinlikte duyurulmayacağı beklenen bir şey varsa o da konsolun fiyatı.

Sony, konsolun fiyatını resmi olarak yarın açıklamayacak olsa da konsolun fiyatına dair oldukça güçlü bir iddia ortaya atıldı. 2 TB depolama alanına sahip PlayStation 5’ın fiyatı, Amazon Birleşik Krallık’ta ortaya çıktı.

Sony PlayStation 5’in fiyatı ne olacak?

Yukarıdaki görsel, Wario64 isimli bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Paylaşılan görsele göre 2 TB’lık PlayStation 5’ın fiyatı 599,99 pound, yani vergisiz hâliyle 5.198 TL. Konsolun fiyatının 400 ile 600 dolar arasında değişeceğine dair söylentiler bulunuyordu. Görünüşe göre konsol, söylentilerdeki bu rakamların en üst basamağından raflardaki yerini alacak. Arada kur farkı olsa da PS5'in Avrupa ülkelerinde 599 euro, ABD’de ise 599 dolardan çıkacağı varsayılıyor.

599 dolar, oldukça ciddi bir fiyat etiketi ve Sony için bazı problemler yaratabilir. Şu an içerisinde bulunduğumuz nesilde Xbox’ın PlayStation'ın gerisinde kalmasının sebeplerinden bir tanesi olarak Xbox One’ın PlayStation 4’e göre 100 dolar daha pahalı olması gösteriliyor. Microsoft’un bu nesilde fiyat avantajını kullanmak için Xbox Series X’i 499 dolardan satışa çıkarmasıysa Sony için sorunların biraz daha büyümesi anlamına gelir.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi PlayStation 5’in fiyatının yarınki etkinlikte ortaya çıkmasına muhtemel gözle bakılmıyor. Her iki konsolun da fiyatının yaz ayları sonunda açıklanacağı düşünülüyor. Peki, siz PS5’in fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz?