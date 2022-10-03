PlayStation 5 Kırıldı! Korsan Oyun Yüklemek Mümkün Olacak

Oyun camiasının sabırsızlıkla beklediği PlayStation 5 jailbreak haberi beklenenden erken geldi. El ele veren hackerlar, PlayStation 5'i kırmayı başardı.

Sony’nin Kasım 2020’de piyasaya sürdüğü yeni nesil PlayStation 5 oyun konsolu, donanım iyileştirmelerinin yanı sıra yeni güvenlik sistemlerini de beraberinde getirdi. Hackerların çıktığı ilk günden bu yana yaptıkları kırma girişimleri, IPV6 bağlantı desteğinden de nemalanan güvenlik nedeniyle pek başarılı olamadı.

Bugünse aslında beklenenden çok daha erken bir zamanda PlayStation 5’in en sonunda kırıldığı paylaşıldı. Üstelik PlayStation 5’in ilk jailbreak’ini yayımlayan isimler, PlayStation camiasının yakından tanıdığı isimlerden oluşan şampiyon kadrosuydu.

Jailbreak ile neler yapılabiliyor?

PlayStation 5’in yayınlanan ilk jailbreak’i, SpecterDev, TheFloW, psxdev, flat_z, Zecoxao, Znullptr ve Chendochap gibi isimlerin birlikte çalışmasıyla tamamlandı. Jailbreak ile birlikte kullanıcıları, PlayStation 5’in ‘debug’ arayüzüne ve kök dosyalarına erişim imkânı bulacak.

PlayStation 5 jailbreak’i ile korsan oyun yüklemenin önü yakında açılabilir:

Yayınlanan jailbreak sürümü, henüz yalnızca hackerların faydasına olacak özelliklere yer veriyor. Hackerlar, bundan sonra geliştirecekleri araçlar ve özelliklerle korsan oyun yüklemenin de önünü açabilecekler.

Öte yandan jailbreak’in duyurulmasında aracı olan Lance McDonald, jailbreak ile paylaştığı videoda bir sürprize de yer verdi. McDonald, jailbreak ile birlikte oyuncuların bir türlü kavuşamadığı, PlayStation arşivlerinin gizli oyunu “P.T.”yi “.pkg” uzantılı dosya ile konsola yüklüyordu. Yükleme işlemi, videodan gördüğümüz kadarıyla başarılı oluyordu. Fakat oyuna erişilip erişilemediği konusunda bir bilgi bulunmuyor.