Sony, PlayStation 5 Pro'ya önümüzdeki yıl AMD'nin yapay zekâ görüntü iyileştirme teknolojisi FSR 4'ün bir benzerini getireceğini açıkladı.

Sony, geçtiğimiz yıl PlayStation 5 Pro’yu resmen tanıtmıştı. Konsol, standart modele kıyasla daha keskin, akıcı ve iyi grafiklerle geliyor ve önemli iyileştirmeler sunuyordu. Şirketten gelen yeni bir açıklama, yakında çok daha gelişeceğini gösterdi.

PlayStation yöneticisi Mark Cerny, 2026 itibarıyla PlayStation 5’e AMD’nin yapay zekâ görüntü iyileştirme teknolojisi FSR4’ü temel alan yeni bir teknolojinin entegre edileceğini duyurdu.

Grafikler, FSR 4 benzeri teknoloji sayesinde arşa çıkacak

Sony, hâlihazırda AMD ile ortaklık içerisindeydi. Öyle ki PS5 Pro’da PSSR ismi verilen bir görüntü iyileştirme teknolojisi sunuluyordu. Bu sistem, 720p görüntüleri 4K seviyesine kadar çıkarabiliyordu.

Ancak FSR 4’ü temel alan teknolojinin gelişiyle oyunseverler, çok daha gelişmiş ve keskin grafiklere erişme imkânı tanıyacaklar. Yeni nesil FSR4, ocak ayında RX 9070 serisiyle birlikte tanıtılmıştı. Yeni teknoloji, önceki nesil FSR 3’e kıyasla görüntüleri çok daha iyileştirebiliyor, titreşim ve bozulmaları ortadan kaldırıyor ve daha ayrıntılı grafik performansı sunabiliyordu. PlayStation'ın kullanacağı sisteminde buna benzer sonuçlar ortaya çıkaracağını söyleyebiliriz.

FSR4, 2026’da PS5 Pro’ya gelecek oyunlar için hedefleniyor. Hangi oyunların olacağı, tam olarak ne zaman geleceği konusunda şimdilik bir bilgi yok. Cerny, ilerleyen dönemde detayları paylaşacaklarını, şimdilik geliştiricilerin PSSR’ye odaklanmaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.