AMD, CES 2025 etkinlikleri kapsamında en yeni ekran kartlarını ve FSR 4 teknolojisini duyurdu. Ancak şirket, yeni teknoloji ve ürünleriyle ilgili detaylı açıklama yapmadı.

Ekran kartı sektöründe NVIDIA'yı kovalamaya devam eden AMD, CES 2025 etkinlikleri kapsamında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şirket, etkinlik kapsamında yapay zekâ destekli FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) teknolojisini duyurdu. Ayrıca RDNA 4 mimarisi üzerine inşa edilen Radeon RX 9070 XT ve Radeon RX 9070 ekran kartları da kısmen duyuruldu.

AMD tarafından yapılan açıklamaya göre RDNA 4, sıfırdan inşa edildi. Yapılan çalışma kapsamında hesaplama birimleri optimize edildi, ışın izleme motoru ve bu motorun performansı iyileştirildi. Öte yandan; Radeon RX 9070 XT ve Radeon RX 9070, 4 nm üretim sürecinden geçen çiplerle donatıldı.

FSR 4, Call of Duty: Black Ops 6'da kullanılabilecek

CES 2025'te yapılan açıklamalara göre FSR 4 teknolojisi, gelecek dönemlerde Call of Duty: Black Ops 6 başta olmak üzere çeşitli oyunlarda kullanılabilecek. FSR 3.1 ile entegre çalışabilen oyunlar, FSR 4 ile de çalışabilecekler. Yalnız burada önemli bir detay var. AMD, FSR 4'ün neler sunacağına ilişkin bir açıklama yapmadı. Şirket, bu teknoloji ile NVIDIA'nın DLSS teknolojisinin kıyaslanmasına ilişkin herhangi bir veri paylaşmadı.

Bu arada; Radeon RX 9070 XT ve Radeon RX 9070 ile ilgili detaylı açıklama yapılmadığını da söyleyelim. Ancak AMD'ye göre bu ekran kartları, NVIDIA'nın GeForce RTX 4070Ti ve RTX 4070 ile rekabet edecek. Yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek ekran kartlarına ilişkin detaylı açıklama, ilerleyen dönemlerde yapılacak. Fiyatları da o dönemlerde belli olacak gibi görünüyor.