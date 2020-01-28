PlayStation 5 İçin Hazırlanan Sahte Video

Bir YouTube kanalı, PlayStation 5'e ait olduğunu iddia ettiği sahte bir video oluşturdu ve paylaştı. Videonun internet ortamında yüzbinlerce etkileşim almasının ardından yeni bir video daha çeken kanal, söz konusu videonun sahte olduğunu açıkladı.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, 2020 yılının sonunda yeni oyun konsolu PlayStation 5'i oyunseverlerle buluşturacak. Şirket, bugüne kadar yaptığı açıklamalarla oyunseverlerin beklentilerini iyiden iyiye yükseltti. Üstelik PlayStation 5'in tüm özellikleri açıklanmadığı için oyunseverler, PlayStation 5'le ilgili ortaya çıkan en ufak bir haberi büyük bir heyecanla takip ediyorlar.

Sony'nin yaklaşmakta olan oyun konsoluyla ilgili bugüne dek onlarca iddia ortaya atıldı. Hatta hemen aşağıda gördüğünüz fotoğraf, ilk kez ortaya çıktığında PlayStation 5'in kendisini temsil ettiği söyleniyordu. Ancak daha sonradan, söz konusu fotoğrafın PlayStation 5'in kendisini değil, geliştirme kitini gösterdiği ortaya çıktı. Şimdi yine PlayStation 5'le ilgili ortaya atılan sahte bir iddia, oyunseverlerin kafasını karıştırdı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformlarına ilginç bir video paylaşıldı. Bu video, iddialara göre PlayStation 5'in açılış ekranını ve konsolun kendisini yansıtıyordu. Açık konuşmak gerekirse bahsi geçen video, ilgi çekici olduğu kadar kafa karıştırıyordu. Hatta sosyal medya kullanıcıları, PlayStation 5'e ait olduğu ileri sürülen video yüzünden ikiye bölündüler. Kimi kullanıcılar videonun gerçekten PlayStation 5'e ait olduğunu söylerken kimileri ise bu videonun sahte olduğunu ileri sürdü.

Söz konusu videoda ilk olarak bazı yüklemelerin yapıldığını gösteren bir ekran yer alıyor. Ardından bu ekran yok olup yerine "PS5" yazısının ve su dalgası efektinin olduğu bir bölüm geliyor. Arka planda gelen bir sesin ardından bu sayfa da değişiyor ve bir QR kod geliyor. Ayrıca birkaç saniyeliğine videonun sağ tarafında görülen PlayStation 5 cihazı da dikkatlerden kaçmıyor.

PlayStation 5'in açılış ekranını gösterdiği belirtilen video

Söz konusu video ilk olarak, "Oby1" isimli bir YouTube kanalı aracılığıyla ortaya çıkmıştı. Kısa bir süre içerisinde de pek çok internet sitesi ve forumlarda paylaşılan görüntüler, oyunsevelere büyük bir heyecan yaşattı. Ancak bu heyecan kısa sürdü çünkü aynı YouTube kanalı, yeni bir içerik daha yayınladı ve PlayStation 5 için nasıl sahte bir tasarım ve açılış ekranı oluşturduğunu takipçileriyle paylaştı. Kanal yöneticisi, paylaştığı ilk videonun ismini de değiştirmeyi ihmal etmedi.

PlayStation 5 videosunun nasıl oluşturulduğunu gösteren video