PlayStation 5 Tasarımının Değişeceği İddia Edildi

Sony'nin PlayStation 5'in tasarımını değiştirmek için harekete geçtiği iddia edildi. İsimsiz kaynaklara göre yeni tasarım, çok büyük bir güncellemeye sahip olacak ve Sony'nin satış stratejisini de değiştirecek.

Japon teknoloji devi Sony'nin birkaç yıl önce piyasaya sürdüğü yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şirkete yakın olan ve anonim kalmayı tercih eden kaynaklar tarafından yapılan açıklamalara göre Sony, PlayStation 5'in tasarımında majör değişiklikler planlıyor. İddialara göre yeni tasarım, ilerleyen dönemlerde üretilecek ve satılacak olan tek model olacak. Bir başka deyişle 'dijital sürüm', 'normal sürüm' ayrımı ortadan kalkacak.

İddialara göre Sony, PlayStation 5 için herhangi bir donanım değişikliği planlamıyor. Yani tasarım değişse bile donanım aynı kalacak. Sony'ye yakın kaynaklar, yeni modelin Eylül 2023'te piyasaya sürüleceğini ve kalıcı olacağını ifade ediyorlar. Peki Sony, PlayStation 5 için nasıl bir tasarım değişikliği planlıyor?

PlayStation 5, harici bir disk okuyucu ile gelebilir!

Insider Gaming'den Tom Henderson'ın haberine göre Sony, disk okuyucusu konsolun içerisinde olmayan bir PlayStation 5 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu tasarımı, halihazırda disk girişi bulunmayan PlayStation 5 Digital Edition gibi düşünebilirsiniz. Ancak Sony mühendisleri, konsolun arka kısmına yeni bir USB Type-C portu yerleştirecekler. İşte bu port, PlayStation 5'in harici disk okuyucusunun çalışmasını sağlayacak. Böylelikle oyuncular, yalnızca diskteki oyunu oynamak istedikleri zaman bu harici ekipmanı bağlayacaklar.

Böyle bir tasarım değişikliğine gidilmesi, oyun konsolunun içerisindeki boş alanın artacağı anlamına geliyor. Bu da PlayStation 5'in hafiflemesine ve hatta bir nebze de olsa küçülmesine imkan tanıyabilir. Aslına bakacak olursak bugüne dek yapılan ufak tefek tasarım değişiklikleri de PlayStation 5'i zaten küçültmüştü. Yeni güncelleme de aynı sonucu doğruacak. Son olarak; Sony'nin 2023 yılı için 18.5 milyon adet konsol üretimi yapmayı planladığı, bunun 12 milyonu için üretim talimatı verildiği söyleniyor. Eğer bu iddia doğru ise 2023 yılında, 6.5 milyon adet yeni tasarıma sahip PlayStation 5 üretilecek ve oyuncuların beğenisine sunulacak.