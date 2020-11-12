Bir PlayStation 5, Daha İlk Testlerde Bozuldu

YouTuber Jeremy Penter, kendisine gönderilen PlayStation 5'in daha ilk testler sırasında bozulduğunu açıkladı. Sony, YouTuber'a yeni bir tanıtım birimi gönderdi.

Sony’nin yeni nesil oyun konsolu olan PlayStation 5, bugün itibarıyla ABD başta olmak üzere birkaç ülkede satışa sunulacak. Ancak Sony, PlayStation 5’in tanıtım birimlerini YouTuber’lara ve oyun yayıncılarına çoktan göndermiş durumda.

Oyun incelemelerini paylaşıtığı ACG adlı YouTube kanalında 709 bin abonesi bulunan YouTuber Jeremy Penter, kendisine gönderilen PlayStation 5 tanıtım biriminin daha ilk testlar sırasında bozulduğunu açıkladı.

YouTuber Jeremy Penter'ın PlayStation 5'i, daha ilk testlerde bozuldu

Penter’ın açıklamalarına göre PS5, testler sırasında oyunları harici sürücüde depolama ve çalıştırma sırasında veri tabanını yeniden oluşturmaya çalışırken sorun yaşadı. Ardından önyükleme ve ağ sorunları da yaşamaya başlayan PS5, nihayetinde tamamen kullanılamaz hale geldi.

Tahmin edebileceğiniz gibi Penter, yaşadığı problemin ardından direkt olarak Sony’nin destek ekibiyle iletişime geçti ancak tanıtım birimi tamir edilemez hale gelmiş olacak ki Sony, Penter’a yeni bir PlayStation 5 gönderdi.

Tanıtım birimleri, oyun konsollarının genellikle ilk parti ürünleri olduklarından çeşitli sorunlar ortaya çıkması son derece normal. Hatta geçtiğimiz dönemde bir başka yayıncı da test ettiği Xbox Series X’in çalışmasına rağmen ekrana görüntü yansıtmayı durdurduğunu açıklamıştı. PlayStation 5’in bazı birimlerinin gerçekten de sorunlu olup olmadığını konsol satışa sunulduğunda daha açık bir şekilde görebileceğiz.

YouTuber'ın PlayStation 5'nin bozulduğunu açıkladığı video