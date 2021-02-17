PS5 İşlemcisi AMD Zen 2'nin Ultra Yakınlıktaki Fotoğrafları

Bir fotoğrafçı, PlayStation 5'e hayat veren AMD Zen 2 işlemcinin ultra yakın görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntüler, oyun canavarının nasıl göründüğünü ve bu işlemcinin nasıl soğutulduğunu ortaya koyuyor.

Popüler bir "fotoğrafçı" olan Fritzchens Fritz, Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü PlayStation 5'e güç veren silikon işlemcinin fotoğraflarını yayınladı. Paylaşılan görüntü, konsolun özel sıvı soğutma mekanizmalı işlemcisinin, PlayStation 5'in içinde nasıl göründüğünü ortaya koyuyor.

PlayStation 5'in çok güçlü bir işlemcisinin olduğunu biliyoruz. Haliyle bu işlemcinin ciddi bir soğutma sistemine ihtiyacı vardı. Sony, bunu sağlayabilmek için özel bir soğutma teknolojisi kullanmayı tercih etti. İşte paylaşılan görüntüler, bu işlemcinin nasıl bir çerçeve içerisine alındığını ve soğutma işleminin nasıl sağlandığının anlaşılmasını sağlıyor. Dilerseniz hemen, o görüntülerden bir tanesine bakalım.

PlayStation 5'in işlemcisi işte böyle görünüyor

Fritz'in paylaştığı görüntü bununla da sınırlı değil. Yukarıda görmekte olduğunuz görüntünün çok daha yakın hallerini de fotoğraflayan Fritz, işlemcinin adeta röntgenini çekiyor. İşte o görüntülerden bir başkası;

Sony, PlayStation 5'te AMD'nin Zen 2 işlemcilerini tercih etti. Yukarıdaki görüntüde ise bu işlemcinin sahip olduğu çekirdek düzenlerini görüyorsunuz. Fritz'in paylaştığı görüntüler, bu tür görüntülere ilgisi olanları kendine hayran bırakacak türden.

Fritzchens Fritz, bu işlemcinin bölümlerini de sadece mühendislerin anlayacağı türden anlatıyor. Bizler, tamamen teknik olan bu detaylara girmek istemedik ancak işlemcinin neresinde hangi parçanın bulunduğunu öğrenmek isterseniz, buradaki Twitter paylaşımlarına bir göz atabilirsiniz. Son olarak sizlerle, işlemcinin soğutulmasını sağlayan sistemin nasıl göründüğünü de paylaşalım.