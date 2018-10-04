PlayStation'a Kullanıcı Adı Değiştirme Seçeneği Geliyor

Her PlayStation sahibinin, haliyle bir de PSN hesabı bulunmakta. Belki yeni, belki de yıllar önce açtığınız bu PSN hesabının kullanıcı adını değiştirememek ise hoş bir durum değil, öyle değil mi?

Dünyanın dört bir yanındaki PlayStation kullanıcıları, var olan PSN kullanıcı adlarını değiştirip değiştiremeyecek olduklarını merak ediyorlardı. Tabii çevrimiçi kullanıcı hesabının adını değiştirmek gibi bir seçenek ne yazık ki bulunmamakta. Bunu yapabilmenin tek yolu, yeni bir hesap açmak ama sırf bir isim değişikliği için buna değer mi bilmiyoruz. Ancak bu durum artık değişecek gibi gözüküyor.

Çok oyunculu oyunların geliştiricileri, video oyunları ile alakalı bir blog olan Kotaku'ya verdikleri röportajda PSN adı değişikliğine hazırlandıklarını ve yakında nihayet geleceğini belirtti. Üç farklı oyun stüdyosunda, basınla konuşma yetkileri bulunmadığı için konuşan üç farklı anonim kişi son aylarda hataların düzeltildiğini, ayarların değiştirildiğini ve oyunlarının Sony'nin planları ile uyumlu olması için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Hatta bu kişiler, ellerinde kullanıcı adını değiştir seçeneği bulunan bazı görüntü belgelerini de sundular. Bu özelliğin yayınlanması konusunda henüz elde belirli bir zaman dilimi ya da tarih bulunmamakta. PSN 12 yıl önce yani 2006'da ilk yayınlandığı zamanlarda da dikkat çeken bu durum, yani kullanıcı adlarının değiştirilememesi büyük tepki almıştı. Şu an bile, o zaman açtığı PSN hesaplarını kullanan insanlar 12 sene önce seçtikleri bu isimleri kullanmak zorundalar.

Bazı kullanıcılar eskiden seçtikleri bu isimlerden şu an pişmanlık duyduğunu ya da güncel kimliği ile uyuşmadığını söylemekte. Öte taraftan PSN'nin bu konuda en büyük rakibi olarak bulunan Xbox Live'da ise bu kısıt bulunmamakta. Umuyoruz ki bu özellik doğrudur ve yakın zamanda bizlere ulaşır.