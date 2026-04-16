PlayStation Network (PSN) Çöktü mü? Çok Oyunculu Oyunlara Erişilemiyor!

Oyunculardan gelen raporlara göre gece saatlerinden bu yana birçok kullanıcı PlayStation Network (PSN) hizmetlerine erişmekte sorun yaşıyor.

PlayStation kullanıcıları gece saatlerinden bu yana beklenmedik bir sorunla karşı karşıya.

Dünyanın dört bir yanından gelen raporlara göre PlayStation Network (PSN) hizmetinde ciddi bir kesinti yaşanıyor. Özellikle PS5 ve PS4 sahipleri, çevrim içi oyunlara giriş yapamadıklarını ve çok oyunculu modların çalışmadığını belirtti.

Sorun sadece PSN ile sınırlı olmayabilir

İlginç olan şu ki, sorun sadece PlayStation ile sınırlı görünmüyor. Son saatlerde farklı platformlar, oyun servisleri ve hatta bazı online alışveriş sitelerinde de erişim problemleri yaşandığı bildiriliyor. Bu da olayın daha geniş çaplı bir internet altyapı sorunu olabileceğini düşündürüyor.

Şu ana kadar Sony cephesinden resmî bir açıklama gelmiş değil fakat özellikle tek oyunculu oyunlara girmekte şu noktada bir sorun yok gibi. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz.