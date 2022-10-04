PlayStation Başkanından 'Mobil Oyun' Açıklaması!

PlayStation Studios Başkanı Hermen Hulst, video oyun dünyasını sarsacak açıklamalarda bulundu. Hulst, PlayStation için geliştirilen oyunların ilerleyen dönemlerde mobil cihazlara da gelebileceğini ima etti.

Video oyun dünyasının her gün biraz daha ilerlediği, herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bu durumun farkında olan oyun şirketleri de piyasadaki AAA oyunlarını akıllı telefon ve tablet gibi mobil ürünlere taşıyorlar. Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile gibi popüler oyunlar, bunun en net göstergesi.

Üstelik mobil oyun dünyasındaki rekabet, ilerleyen süreçte hiç olmadığı kadar kızışacak gibi görünüyor. Zira PlayStation Studios Başkanı Hermen Hulst'un Reuters'a verdiği bir demeç, PlayStation için geliştirilen özel oyunların mobil cihazlara gelebileceğini düşündürüyor. Gelin hep birlikte, çok önemli detaylar içeren o röportaja yakından bakalım.

"Bizim için kesinlikle olasılık!"

Reuters'a verdiği demeçte "PC'ye, mobil cihazlara ve bulut hizmetlerine genişlemeyi güçlendirecek alanlara daha fazla yatırım... Bizim için kesinlikle olasılık!" ifadelerini kullanan Hermen Hulst, detay vermekten kaçınmış olsa da PlayStation ve Sony'nin geleceğe yönelik planlarını açıklamış oldu. Görünen o ki zaten PC'lere gelmeye başlayan PlayStation oyunları, ilerleyen yılarda mobil cihazlara da gelmeye başlayacak. Elbette planlarda herhangi bir değişiklik olmazsa...

Sony, PC ve mobil cihazlar için yatırım yapıyor!

Aslına bakacak olursak Sony yöneticisinin yaptığı açıklamanın şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü şirket, en ikonik oyunlarından bir tanesi olan God of War'ı zaten PC'ye getirdi. Ayrıca popüler oyunlar arasında yer alan Elden Ring'in geliştiricisine 16.6 milyon dolarlık yatırım yapıldı ve şirkete ortak olundu. Destiny isimli oyunu geliştiren Bungie ise 3.6 milyar dolarlık ödemeyle satın alındı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Sony, Savage Game Studios isimli mobil oyun şirketini de çoktan satın aldı. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde, Sony'nin PC ve mobil cihazlar için zaten yatırım yaptığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Tüm bunların üzerine Sony yetkilileri, yaptıkları başka bir açıklamada PlayStation'a özel olarak çıkan (PlayStation Exclusive) oyunların PC için en az 1 yıl sonra çıkış yapacağını açıkladı. Örnek vermek gerekirse 9 Kasım 2022 tarihinde çıkış yapması beklenen God of War Ragnarok en erken 2023 yılının Kasım ayında PC'ye çıkış yapacak. Yani artık PlayStation'ın yapı taşlarından olan özel oyunlar artık o kadar da özel olmayacak.