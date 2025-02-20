PlayStation 5’in yeni sistem yazılımı güncellemesi yolda. Beta aşamasında olan güncelleme, aktiviteler ve sistem performansına yönelik iyileştirmeler içeriyor.

Sony, PlayStation 5 için yeni bir sistem yazılımı güncellemesini test sürecine aldı. Halka açık sürüm öncesinde beta aşamasına geçen güncelleme oyun deneyimini etkileyen bazı iyileştirmeler ve yeni özellikler içeriyor.

Yeni güncelleme, Aktiviteler (Activities) bölümünde dikkat çeken değişiklikler sunuyor olacak. İşte güncelleme ile gelen yenilikler!

Yeni güncelleme test ediliyor

Aktivitelerin detayları doğrudan kart üzerinde görüntülenebilecek ancak spoiler içeren bölümler gizli tutulacak. Güncellemeyle birlikte gelen yenilikler bunlarla da sınırlı değil. Güncelleme ile birlikte Unicode 16.0 emojilerine destek ekleniyor ve ebeveyn denetimlerinde bazı değişiklikler yapılıyor olacak. Aynı zamanda sistem yazılımının genel performansı ve kararlılığı artırılırken mesaj ekranlarında daha akıcı bir kullanım sağlanıyor olacak.

PlayStation 5 için son dönemlerde yayımlanan yazılım güncellemeleri, ağırlıklı olarak aktiviteler ve sistem stabilitesi üzerine yoğunlaşıyor. Geçtiğimiz 24.07-10.20.00 güncellemesiyle her aktivitenin mevcut durumu doğrudan gösterilmeye başlanmıştı. Bu tür küçük çaplı güncellemeler, önceki büyük yazılım güncellemesinde eklenen yenilikleri destekleyici nitelikte oluyor.

Yeni sistem yazılımı hala beta aşamasında test ediliyor. Sony ise nihai sürümde ek özellikler sunabilir. Güncellemenin halka açık sürümüne dair kesin bilgiler ise test süreci tamamlandıktan sonra duyurulacak.