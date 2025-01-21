Şubat Ayında PlayStation Plus'tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

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Sony, PlayStation Plus kataloglarından çıkarılacak oyunları açıkladı. Bu haberde listelediğimiz oyunlar, şubat ayında PS Plus Extra ve PS Plus Premium kataloglarından kaldırılacak.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PS Plus abonelerini ilgilendiren bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama ile PS Plus Extra ve PS Plus Premium paketlerinden çıkarılacak oyunlar gün yüzüne çıkmış oldu.

Sony'nin yaptığı açıklamalar, Şubat 2025 itibarıyla geçerli olacak. Yani PS Plus Extra ve PS Plus Premium aboneleri, az sonra paylaşacağımız oyunlara bir süre daha erişebilecekler. Peki o oyunlar hangileri?

İşte şubat ayı itibarıyla PS Plus'tan kaldırılacak oyunlar:

PS Plus kaldırılacak oyunlar

  • The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition
  • Outriders
  • Scarlet Nexus
  • Bulletstorm: Full Clip Edition
  • Tales of Arise
  • Tales of Zestiria
  • Tales of Symphonia Remastered
  • Tales of Vesperia: Definitive Edition
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Yukarıdaki oyunlar, PlayStation Store Japonya'dan alındı. Ancak bu değil ki yukarıdaki oyunlar, diğer bölgelerde oynanabilir olmaya devam edecek. Şirket genel olarak Japonya için yaptığı açıklamaları diğer ülkelerde de olduğu gibi uyguluyor

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Kaynak : https://www.playstationlifestyle.net/2025/01/20/games-leaving-ps-plus-extra-premium-february-2025/
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