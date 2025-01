Sony, PlayStation Plus kataloglarından çıkarılacak oyunları açıkladı. Bu haberde listelediğimiz oyunlar, şubat ayında PS Plus Extra ve PS Plus Premium kataloglarından kaldırılacak.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PS Plus abonelerini ilgilendiren bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama ile PS Plus Extra ve PS Plus Premium paketlerinden çıkarılacak oyunlar gün yüzüne çıkmış oldu. Sony'nin yaptığı açıklamalar, Şubat 2025 itibarıyla geçerli olacak. Yani PS Plus Extra ve PS Plus Premium aboneleri, az sonra paylaşacağımız oyunlara bir süre daha erişebilecekler. Peki o oyunlar hangileri? İşte şubat ayı itibarıyla PS Plus'tan kaldırılacak oyunlar: The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

Outriders

Scarlet Nexus

Bulletstorm: Full Clip Edition

Tales of Arise

Tales of Zestiria

Tales of Symphonia Remastered

Tales of Vesperia: Definitive Edition

Yukarıdaki oyunlar, PlayStation Store Japonya'dan alındı. Ancak bu değil ki yukarıdaki oyunlar, diğer bölgelerde oynanabilir olmaya devam edecek. Şirket genel olarak Japonya için yaptığı açıklamaları diğer ülkelerde de olduğu gibi uyguluyor.

