Sony, ocak ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunları açıkladı. Toplam değeri 3.100 TL'yi geçen 3 oyun ücretsiz oluyor.

Sony, yeni yılınızı kutlarken PlayStation Plus abonelerinin yılın ilk ayında kavuşacağı oyunları da açıkladı. Sony'nin açıklamasına göre Ocak 2025 PlayStation Plus oyunları, 7 Ocak itibarıyla oynanabilir olacak. Ayrıca Aralık 2024 PlayStation Plus oyunlarını deneyimlemek için 6 Ocak 2025 son tarih olduğunu da hatırlatalım.

Sony tarafından yapılan paylaşıma göre Ocak 2025'in PlayStation Plus oyunları Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit Remastered, The Stanley Parable: Ultra Deluxe olacak. Söz konusu oyunların toplam değeri ise 3.151 TL.

PlayStation Plus - Ocak 2025 oyunları: