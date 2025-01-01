PlayStation Plus Ocak 2025 Oyunları Açıklandı: 3.100 TL Değerinde 3 Oyun Ücretsiz Oluyor!

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PlayStation Plus Ocak 2025 Oyunları Açıklandı: 3.100 TL Değerinde 3 Oyun Ücretsiz Oluyor!
Sony, ocak ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunları açıkladı. Toplam değeri 3.100 TL'yi geçen 3 oyun ücretsiz oluyor.

Sony, yeni yılınızı kutlarken PlayStation Plus abonelerinin yılın ilk ayında kavuşacağı oyunları da açıkladı. Sony'nin açıklamasına göre Ocak 2025 PlayStation Plus oyunları, 7 Ocak itibarıyla oynanabilir olacak. Ayrıca Aralık 2024 PlayStation Plus oyunlarını deneyimlemek için 6 Ocak 2025 son tarih olduğunu da hatırlatalım.

Sony tarafından yapılan paylaşıma göre Ocak 2025'in PlayStation Plus oyunları Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit Remastered, The Stanley Parable: Ultra Deluxe olacak. Söz konusu oyunların toplam değeri ise 3.151 TL.

PlayStation Plus - Ocak 2025 oyunları:

Oyunlar Fiyatı
Suicide Squad: Kill the Justice League 2.099,00 TL
Need for Speed Hot Pursuit Remastered 283,73 TL
The Stanley Parable: Ultra Deluxe 769,00 TL
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Kaynak : https://blog.playstation.com/2025/01/01/playstation-plus-monthly-games-for-jan-2025-suicide-squad-kill-the-justice-league-need-for-speed-hot-pursuit-remastered-the-stanley-parable-ultra-deluxe/
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