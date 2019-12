PlayStation, Son 10 Yılın En İyi Oyununu Seçiyor

Son 10 yılda oyun dünyası çok değişti ve oyuncular, biribirinden farklı ve zorlu yolculuklara çıktı. PlayStation, yılın oyunu ödüllerinin ardından şimdi de son 10 yılın en iyi oyununu seçmek için anket başlattı.

PlayStation, geçtiğimiz hafta 2019'un en iyi oyunları için yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı ve Death Stranding, çeşitli dallarda en fazla Platin Kupayı kazanan oyun oldu. Her sene olduğu gibi bu sene de birbirinden iddialı oyunların yer aldığı listede yılın favori oyununu seçmek zordu. Peki ya son 10 yılın oyununu seçmeye ne dersiniz?

Konsol devi bu sefer daha zorlu bir karar vermemiz için bir anket başlattı ve oyuncuların son 10 yılın en iyi oyununu seçmesini istiyor. PlayStation, ilk kez böyle bir anketle oyuncuların karşısına çıkıyor ve karar vermenin ne kadar zor olduğunun farkında. Oyunseverler en fazla 3 favori oyun seçerek oylamaya katılabiliyorlar. Ayrıca listede yer bulamayanlar için seçeneklerini yazabilecekleri bölüm her zamanki gibi en altta yerini aldı.

Listede Death Stranding, Marvel's Spider-Man, God of War, Horizon Zero Dawn, Bloodborne, Days Gone ve Uncharted gibi PS4'e özel iddialı oyunların yanı sıra The Witcher 3, Assassin's Creed, Call of Duty, Borderlands, Destiny serilerinden önemli oyunlar da yer alıyor. Ayrıca son yıllara damga vuran battle royale oyunları Fortnite, PUBG ve Apex Legends da listenin öne çıkan adaylarından.

Seçim yapmak gerçekten zor. Oylama 5 Ocak'ta sona erecek ve Platinum, Altın, Gümüş, Bronz ödülleri alan oyunlar, PlayStation Blog'da açıklanacak. Oylamaya katılarak son 10 yıldaki favori oyunlarınızı desteklemek için PlayStation Blog sayfasına buradan erişebilirsiniz.