PlayStation Store'un indirim dönemlerinden biri daha nihayet başladı ve sayısız oyun ciddi oranlarda indirimlere girmiş durumda.

Ülkemizdeki pek çok oyuncu, özellikle de konsol fiyatlarında oyunlara arka arkaya gelen zamlar sonrası ne yazık ki globale kıyasla oyunlara çok daha fazla para ödemek zorundalar. Oyun fiyatlarının her geçen gün daha da uçması nedeniyle düzenli olarak indirim kampanyaları kovalamaya başlandı ve Sony de PlayStation Store’da sık sık bu tarz kampanyalarla karşımıza çıkıyor.

Sevilen konsol üreticisi bugün de PlayStation oyuncularını sevindirecek yeni bir indirim dönemi ile daha karşımıza. Yeni 'Temel Seçimler' indirimleri kapsamında yeni yapımlar da dâhil olmak birçok popüler oyunda %80'e varan indirimler var.

PlayStation tarafında son zamanlarda birden fazla kez oyun fiyatlarının zamlanması nedeniyle bunun ilerleyen zamanlarda devam etme olasılığı da mevcut. Bu yüzden eğer bir PlayStation sahibiyseniz bu tarz kampanyaları kaçırmamanızı öneriyoruz. Kampanyada fiyatı düşen bazı popüler oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

PlayStation Temel Seçimler indirimlerine dikkat çeken oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Grand Theft Auto V 2.499 TL 824,67 TL (%67) Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm 3.899 TL 1.169,70 TL (%70) F1 24 Champions Edition 3.599 TL 1.799,99 TL (%50) Tom Clancy's Rainbow Six Siege Lüks Sürüm 749 TL 247,17 TL (%67) A Way Out 1.049 TL 209,80 TL (%80) No Man's Sky 1.249 TL 499,60 TL (%60) F1 Manager 2024 1.229 TL 860,30 TL (%30) Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition 680,34 TL 204,10 TL (%70) STAR WARS Jedi: Survivor Deluxe Edition 3.600 TL 1.620 TL (%55) Unravel Two 99,99 TL 24,99 TL (%75) Planet Zoo 1.749 TL 1.224,30 TL (%30) UFC 5 Deluxe Edition 3.300 TL 1.650 TL (%50) God of War III Remastered 699 TL 349,50 TL (%50) Taxi Life: A City Driving Simulator 1.399 TL 699,50 TL (%50) Middle-earth: Shadow of War 1.399 TL 209,85 TL (%85)

PlayStation Temel Seçimler indirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Peki sizin indirimlerden dikkatinizi çeken oyunlar hangileri? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.