Ülkemizdeki pek çok oyuncu, özellikle de konsol fiyatlarında oyunlara arka arkaya gelen zamlar sonrası ne yazık ki globale kıyasla oyunlara çok daha fazla para ödemek zorundalar. Oyun fiyatlarının her geçen gün daha da uçması nedeniyle düzenli olarak indirim kampanyaları kovalamaya başlandı ve Sony de PlayStation Store’da sık sık bu tarz kampanyalarla karşımıza çıkıyor.
Sevilen konsol üreticisi bugün de PlayStation oyuncularını sevindirecek yeni bir indirim dönemi ile daha karşımıza. Yeni 'Temel Seçimler' indirimleri kapsamında yeni yapımlar da dâhil olmak birçok popüler oyunda %80'e varan indirimler var.
PlayStation tarafında son zamanlarda birden fazla kez oyun fiyatlarının zamlanması nedeniyle bunun ilerleyen zamanlarda devam etme olasılığı da mevcut. Bu yüzden eğer bir PlayStation sahibiyseniz bu tarz kampanyaları kaçırmamanızı öneriyoruz. Kampanyada fiyatı düşen bazı popüler oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
PlayStation Temel Seçimler indirimlerine dikkat çeken oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Grand Theft Auto V
|2.499 TL
|824,67 TL (%67)
|Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm
|3.899 TL
|1.169,70 TL (%70)
|F1 24 Champions Edition
|3.599 TL
|1.799,99 TL (%50)
|Tom Clancy's Rainbow Six Siege Lüks Sürüm
|749 TL
|247,17 TL (%67)
|A Way Out
|1.049 TL
|209,80 TL (%80)
|No Man's Sky
|1.249 TL
|499,60 TL (%60)
|F1 Manager 2024
|1.229 TL
|860,30 TL (%30)
|Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition
|680,34 TL
|204,10 TL (%70)
|STAR WARS Jedi: Survivor Deluxe Edition
|3.600 TL
|1.620 TL (%55)
|Unravel Two
|99,99 TL
|24,99 TL (%75)
|Planet Zoo
|1.749 TL
|1.224,30 TL (%30)
|UFC 5 Deluxe Edition
|3.300 TL
|1.650 TL (%50)
|God of War III Remastered
|699 TL
|349,50 TL (%50)
|Taxi Life: A City Driving Simulator
|1.399 TL
|699,50 TL (%50)
|Middle-earth: Shadow of War
|1.399 TL
|209,85 TL (%85)
PlayStation Temel Seçimler indirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
Peki sizin indirimlerden dikkatinizi çeken oyunlar hangileri? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.