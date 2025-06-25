Sony, PlayStation Plus'ın güncel durumu ve geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Şüphesiz en merak edilen konu ise oyunların neden ilk günden kütüphaneye eklenmediği yönünde.

PlayStation Plus, ilk olarak 29 Haziran 2010’da hayatımıza girdi ve bu ay tam 15. yılını kutluyor. Sony, bu özel yıldönümünde PlayStation Plus hizmetinin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Sony’nin küresel hizmetlerden sorumlu başkan yardımcısı Nick Maguire, Game File’a verdiği röportajda PlayStation Plus’ın 15 yıllık yolculuğunu ve bugünkü durumunu anlattı. Maguire, PlayStation Plus’a olan ilginin hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu söyledi.

Extra ve Premium paketlerine ilgi artmış durumda

Özellikle Extra ve Premium paketlerine olan ilginin çok arttığını söyleyen Maguire, bu yeni sistemin beklentilerini bile aştığını, daha fazla oyuncuya ulaşmak ve iş ortaklarına da değer sunmak açısından da çok işe yaradığını söylüyor.

Fiyat artışlarıyla ilgili gelen soruya Maguire doğrudan bir açıklama yapmasa da “PlayStation Plus’a yatırım yapıyoruz ve kullanıcılara daha fazla değer sunmak istiyoruz.” diyerek üstü kapalı bir yanıt verdi. Daha önce SIE Başkanı Hideaki Nishino da zamların hizmet kalitesini artırma amaçlı olduğunu belirtmişti.

Yeni oyunlar ilk günden PlayStation Plus'a eklenecek mi?

Maguire, Sony’nin kendi stüdyolarının (yani birinci parti stüdyoların) oyunlarını ilk günden PlayStation Plus’a eklemeyi planlamadıklarını söylerken, bu kararın nedenine dair bir açıklama yapmadı ancak bağımsız ve üçüncü parti bazı oyunlar ilk günden eklenmeye devam edecek.

Son olarak PlayStation Plus oyun kataloğundan bazı yapımların kaldırılması konusuna da değinen Maguire, her ay yeni oyunlar ekleyebilmek için bazen bazı oyunların çıkartılması gerektiğini ifade etti. Yani gelecekte de kütüphanedeki mevcut birçok oyunun kaldırıldığını görmeye devam edeceğiz.

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