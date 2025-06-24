Hollanda'da açılan yeni bir toplu dava kapsamında Sony, oyuncuları zor durumda bırakmak ve rekabeti engellemekle suçlanıyor.

PlayStation, dijital oyun ve içeriklerin çok pahalı olması nedeniyle Hollanda’da toplu davayla karşı karşıya. Tüketici haklarını savunan Hollandalı bir vakıf olan Stichting Massaschade & Consument, Sony’yi oyuncuları zor durumda bırakmak ve rekabeti engellemekle suçluyor.

Vakfın açıklamasına göre PlayStation oyuncuları oyunları sadece kendi mağazası olan PlayStation Store’dan almak zorunda kalıyor. Bu da fiyatların yapay şekilde yükselmesine yol açıyor. Oyuncular bu durumu "Sony vergisi" olarak adlandırıyor çünkü normalde ödeyeceklerinden çok daha fazla para harcıyorlar.

"Sony, PlayStation oyun fiyatlarını yapay şekilde yükseltiyor."

Vakfa göre Sony, bu sistemle hem oyuncuları hem de oyun geliştiricilerini sömürüyor. Dava dosyasında belirtilene göre Sony'nin dijital satışlardan kazandığı kâr, fiziksel oyun satışlarına göre iki kat fazla. Buna göre 2013’ten bu yana Hollandalı tüketicilerin uğradığı zarar tam 435 milyon euroya ulaşmış durumda.

Burdan bir sonraki adım, Hollanda’daki mahkemenin davayı kabul edip etmeyeceğine karar vermesi olacak. Eğer kabul edilirse Sony’nin dijital içerik satışında tek yetkili olmaktan çıkarılması adına önemli bir adım atılmış olacak. Artan oyun fiyatları ve dijitale zorunlu geçiş nedeniyle, oyuncular bu dava sayesinde fiyatların düşmesini ve daha adil bir sistemin oluşmasını umut ediyor.

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