Oyun Platformu Playstore’da %95'e Varan İndirimler Başladı

Türk Telekom'un sahip olduğu dijital oyun platformu Playstore, yıl sonuna kadar devam edecek bir kampanya başlattı. Sektörün önemli yayıncılarına ait oyunların da dahil edildiği bu kampanyada, dünyanın en popüler oyunlarına yüzde 95'e veren indirimlerle sahip olunabiliyor.

Türk Telekom tarafından finanse edilen dijital oyun platformu Playstore, oyunseverlerin yüzünü güldürecek yeni bir oyun kampanyası başlattı. Bugün itibarıyla başlayıp 2020'nin sonuna kadar devam edecek olan kampanya, sektörün önde gelen yayıncılarının oyunlarına yüzde 95'e varan indirimlerle sahip olmanızı sağlayacak. Üstelik bu kampanya kapsamında 12 aya kadar taksit imkanı da bulunuyor.

Kampanya dahilinde indirimli olarak sunulacak oyunlara geçmeden önce şunu belirtmemiz gerekiyor; oyunların tümü yüzde 95 indirimli değil. Playstore ekibi, oyunlar için farklı oranlarda indirim sunuyor. Ancak buna rağmen yapılan indirimler, oyuncuların beklentilerini karşılayacak türden.

Playstore'un yıl sonuna kadar devam edecek kampanyasındaki bazı oyunlar şöyle

PlayStore'un indirimli olacak sunacağı oyunlar arasında Electronic Arts, Ubisoft, Paradox, Gearbox, Konami, Bethesda ve 2K Games gibi popüler yayıncılara ait yapımlar bulunuyor. Oyun piyasasının yükseldiği son dönemlerde ilaç gibi gelecek olan kampanyadaki bazı indirimler ise şu şekilde karşımıza çıkıyor:

FIFA 21 – 419 TL yerine 248 TL

Doom Eternal – 199 TL yerine 59 TL

NBA 2K21 – 419 TL yerine 189 TL

NFS Heat – 499 TL yerine 148 TL

eFootball PES 2021 – 65 TL yerine 36 TL

Control Ultimate Edition – 209 TL yerine 89 TL

Tropico 6 – 99 TL yerine 48 TL

Watch Dogs 2 – 198 TL yerine 9 TL

The Crew 2 – 198 TL yerine 9 TL

Need for Speed Payback –178 TL yerine 9 TL

Need for Speed The Run – 89 TL yerine 5 TL

Bu arada Playstore, sadece bilgisayar için değil PlayStation 4'ünüz için de oyun alabileceğiniz bir platform. Ayrıca platform üzerinden güvenli ödeme yaparak, sorunsuz bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz. Eğer sizler de bu Playstore'un yıl sonuna kadar sürecek kampanyasından kazançlı çıkmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak kampanya sayfasına erişebilirsiniz.