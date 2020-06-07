PlayWay, Steam Üzerinde Büyük İndirim Kampanyası Başlattı

Polonya merkezli büyük bir oyun yayıncısı olan PlayWay, PC, konsol ve mobil dünyasında sunduğu birçok güzel oyunla, oyun sektöründe tanınan bir isim olarak yer alıyor. PlayWay bugünlerde Steam üzerinden, popüler oyunlarını içeren büyük bir indirim kampanyası başlattı. Gelin kampanyada yer alan oyunlara hep beraber göz atalım.

İlk olarak 2011 yılında hizmet vermeye başlayan PlayWay, çoğunlukla oyunculara sunduğu 'simülatör' oyunlarıyla tanınıyor. Car Mechanic Simulator 2018, House Flipper ve Cooking Simulator gibi büyük başarı sağlamış oyunlarla tanınan firma, PlayWay Publisher Sale 2020 adında yeni bir kampanyayla, Steam üzerinde bulunan birçok oyununda indirim başlattı.

İlk aşamada sadece Car Mechanic Simulator 2018 gibi en popüler oyunlarını bu kampanyaya dâhil eden PlayWay, kampanyanın ilerleyen zamanlarında indirim uygulanacak olan oyunlarını da, kullanıcıların istek listelerine ekleyebilmesi için PlayWay Publisher Sale 2020 sayfasında listeledi.

PlayWay Publisher Sale 2020 kampanyasında indirim alan oyunlar:

Şu an güncel olarak indirim alan oyunlar;

Car Mechanic Simulator 2018

House Flipper

Drug Dealer Simulator

Cooking Simulator

Thief Simulator

UBOAT

Gold Rush

Tank Mechanic Simulator

911 Operator

Ultimate Fishing Simulator

The Beast Inside ve

Lust For Darkness

şeklinde sıralanıyor. Gelin bu oyunlardan en popüler olanlarına yakından bakalım.

Car Mechanic Simulator 2018

Bu araba tamirciliği mesleğini deneyimleyebileceğiniz oyunda, kendi arabalarınızı hurda bir şekilde alıp isteğinize göre tamir edip satabiliyorsunuz. Çok detaylı motor ve otomobil teknik tasarımları içeren bu oyun, gerçekten bir arabayı tamir etme deneyimini en ince detaylarına kadar oyunculara sunabiliyor.

House Flipper

Eski ve bakımsız evleri satın alıp, yeniden dizayn ederek satabileceğiniz bu oyunsa yine oldukça detaylı bir şekilde tasarlanmış. Oyunda aldığınız evlerin su, elektrik tesisatlarından boyasına ve mobilya dizaynına kadar her şeyi kendiniz gerçekçi bir şekilde yapabiliyorsunuz

Cooking Simulator

Büyük bir restoranın mutfağında tek başınıza şeflik yaptığınız bu oyunda, size verilen karışık siparişleri mümkün olan en gerçekçi yöntemlerle belirli süreler içinde tamamlamaya çalışıyorsunuz. Müşteriler tarafından farklı kategorilerde aldığınız puanlarla, yeni yemeklerin ve meydan okumalarında kilidini açabiliyorsunuz.

Birçok yeni oyun da ilerleyen zamanlarda indirim alacak

İlerleyen zamanlarda indirim alacak olan oyunlarda ise Bum Simulator, Taxi Simulator, Autopsy Simulator ve Pope Simulator gibi, taksi şoförlüğünden, otopsi cerrahlığına ve hatta papalığa kadar bazı meslekleri deneyimleyebileceğiniz oldukça ilginç oyunlar yer alıyor. PlayWay Publisher Sale 2020 indirim kampanyasının Steam sayfasına buradan ulaşabilir ve beğendiğiniz oyunları daha detaylı inceleyebilirsiniz.