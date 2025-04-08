POCO'nun uygun fiyata çok iddialı özellikler sunan telefonu M7 Pro Türkiye'de satışa sunuldu. İşte cihaz hakkında bilmeniz gerekenler.

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren, bütçe dostu telefonlarıyla tanıdığımız POCO, M7 Pro ismi verilen modelini yakın zamanda yurt dışında tanıtmıştı. Şimdi ise telefon, Türkiye’de satışa sunuldu. Üstelik bir indirimle de siparişe açıldı.

POCO M7 Pro, uygun fiyatlı bir telefon. Ancak uygun fiyatına rağmen gayet yeterli özellikler sunabiliyor. Özellikle de oyun deneyimi konusunda iyi bir telefon olarak nitelendirilmiş.

POCO M7 Pro neler sunuyor?

M7 Pro’da önde delikli ekran tasarımıyla gelirken arkada kare bir ada içine yerleştirilen 2’li kamera kurulumuna sahip. Ekranı, 6,67 inçlik 120 Hz yenileme hızına, FHD+ çözünürlüklü AMOLED panel olarak açıklandı. Maksimum parlaklığı ise 1200 nite kadar çıkıyor.

Cihaz, oyun konusunda iyi performans gösterdiği söylenen MediaTek işlemcisi Dimensity 7025 ile geliyor. Ona 12 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS2.2 depolama eşlik ediyor. Arkada 50 MP’lik ana ve 2 MP’lik derinlik kamerası, önde ise deliğe yerleştirilen 20 MP’lik selfie kamerası bulunuyor.

Cihaz 5110 mAh’lik bataryaya sahip. Hızlı şarj desteği ise 45W olarak açıklandı. HyperOS işletim sistemi, Bluetooth 5.3, ekran içi parmak izi sensörü, 3 renk seçeneği de diğer özellikleri arasında.

POCO M7 Pro özellikleri

Ekran 6,67 inç, 120 Hz, FHD+, AMOLED, 1200 nit İşlemci MediaTek Dimensity 7025 RAM 12 GB Depolama 256 GB Arka kamera 50 MP (f/1,5) + 2 MP (f/2.4) Ön kamera 20 MP (f/2.2) Batarya 5110 mAh (45W) İşletim sistemi HyperOS Boyutlar 162,4 x 75,7 x 7,99 mm Ağırlık 190 gram Renk Yeşil, gümüş, mor

POCO M7 Pro Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB 15.999 TL

*Telefonun normalde fiyatı 16.999 TL ancak yeni satışa özel 1000 TL indirimle siparişe açılmış.