POCO, amiral gemisi seviyesinde özelliklerle donatılan yeni telefonları F7 Pro ve F7 Ultra'yı resmen tanıttı. Cihazlar, Türkiye'de de ön siparişe açıldı.

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren uygun fiyatlı telefonlarıyla tanıdığımız POCO, büyük merakla beklenen F7 serisi telefonlarını tanıttı. Telefonlar, markanın ilk Ultra telefonu F7 Ultra ve F7 Pro’dan oluşuyor.

Rekabetçi olmalarını sağlayacak iddialı özellikler ve premium tasarımla gelen F7 Ultra ve F7 Pro telefonlar, Türkiye’de de indirimli olarak ön siparişe açıldı. Gelin telefonların Türkiye fiyatına ve özelliklerine bir göz atalım.

POCO F7 Pro Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyat 12 GB + 256 GB 29.999 TL 12 GB + 512 GB 31.999 TL

*Yukarıda gördüğünüz fiyatlar ön siparişe özel indirimli fiyatlar. Normalde 256 GB'lık versiyon 32.999 TL, 512'lik ise 34.999 TL.

POCO F7 Pro teknik özellikleri

Ekran 6,67 inç, 2K (3200x1440), 120 Hz, 1800 nit, AMOLED İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP ana (f/1.6), 8 MP ultra geniş (f/2.2) Ön kamera 20 MP Batarya 6000 mAh (90W) İşletim sistemi Xiaomi HyperOS 2 Boyutlar 160,26 x 74,95 x 8,12 mm Ağırlık 206 gram Renk Siyah, mavi, gümüş Diğer özellikler Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, çift SIM, 5G, NFC, ultra sonik ekran içi parmak izi okuma

Pro modelin özelliklerine baktığımızda hâlâ gayet iyi performans sunabilen geçen yılın amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ten güç aldığını görüyoruz. 6000 mAh'lik yüksek pil ömrü sunabilecek devasa bataryası da dikkat çekiyor. Cihaz, VisionBoost D7 isimli grafik çipine de sahip. Bu da onun çözünürlüğü artırmasına ve oyun gibi deneyimlerde yüksek performans göstermesini sağlıyor.

POCO F7 Ultra Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyat 16 GB + 512 GB 43.999 TL

*Telefonun normal fiyatı 47.999 TL ancak ön sipariş indirimiyle bu fiyata alınabiliyor.

POCO F7 Ultra teknik özellikleri

Ekran 6,67 inç, 2K (3200x1440), 120 Hz, AMOLED, 1800 nit İşlemci Snapdragon 8 Elite RAM 16 GB Depolama 512 GB Arka kamera 50 MP ana (f/1.6), 2,5x destekli 50 MP telefoto (f/2.0), 32 MP ultra geniş (f/2.2) Ön kamera 32 MP Batarya 5300 mAh (120W kablolu 50W kablosuz) İşletim sistemi Xiaomi HyperOS 2 Boyutlar 160,26 x 74,95 x 8,39 mm Ağırlık 212 gram Renk Sarı, siyah Diğer özellikler Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, çift SIM, IP68 dayanıklılık, NFC, ultra sonik ekran içi parmak izi okuma

F7 Ultra modelin özellikleri gerçekten etkileyici. İlk olarak dikkat çeken şey, %45 daha hızlı CPU ve %40 daha hızlı GPU performansı gösteren Qualcomm'un son nesil Snapdragon 8 Elite işlemcisi. Ona 16 GB RAM eşlik ediyor. 50 MP, 50 MP ve 32 MP'lik kamera kurulumuyla üst seviye bir kamera deneyimi yaşatabileceğini söyleyebilriiz. Telefotoda 2,5x zoom desteği olması kullanıcıların hoşuna gidebilecek bir özellik. Pro'daki VisionBoost çipi kardeşinde de var. Böylece çok daha iyi bir görüntü deneyimi yaşayabiliyorsunuz.