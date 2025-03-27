Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren uygun fiyatlı telefonlarıyla tanıdığımız POCO, büyük merakla beklenen F7 serisi telefonlarını tanıttı. Telefonlar, markanın ilk Ultra telefonu F7 Ultra ve F7 Pro’dan oluşuyor.
Rekabetçi olmalarını sağlayacak iddialı özellikler ve premium tasarımla gelen F7 Ultra ve F7 Pro telefonlar, Türkiye’de de indirimli olarak ön siparişe açıldı. Gelin telefonların Türkiye fiyatına ve özelliklerine bir göz atalım.
POCO F7 Pro Türkiye fiyatı
|Versiyon
|Fiyat
|12 GB + 256 GB
|29.999 TL
|12 GB + 512 GB
|31.999 TL
*Yukarıda gördüğünüz fiyatlar ön siparişe özel indirimli fiyatlar. Normalde 256 GB'lık versiyon 32.999 TL, 512'lik ise 34.999 TL.
POCO F7 Pro teknik özellikleri
|Ekran
|6,67 inç, 2K (3200x1440), 120 Hz, 1800 nit, AMOLED
|İşlemci
|Snapdragon 8 Gen 3
|RAM
|12 GB
|Depolama
|256/512 GB
|Arka kamera
|50 MP ana (f/1.6), 8 MP ultra geniş (f/2.2)
|Ön kamera
|20 MP
|Batarya
|6000 mAh (90W)
|İşletim sistemi
|Xiaomi HyperOS 2
|Boyutlar
|160,26 x 74,95 x 8,12 mm
|Ağırlık
|206 gram
|Renk
|Siyah, mavi, gümüş
|Diğer özellikler
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, çift SIM, 5G, NFC, ultra sonik ekran içi parmak izi okuma
Pro modelin özelliklerine baktığımızda hâlâ gayet iyi performans sunabilen geçen yılın amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ten güç aldığını görüyoruz. 6000 mAh'lik yüksek pil ömrü sunabilecek devasa bataryası da dikkat çekiyor. Cihaz, VisionBoost D7 isimli grafik çipine de sahip. Bu da onun çözünürlüğü artırmasına ve oyun gibi deneyimlerde yüksek performans göstermesini sağlıyor.
POCO F7 Ultra Türkiye fiyatı
|Versiyon
|Fiyat
|16 GB + 512 GB
|43.999 TL
*Telefonun normal fiyatı 47.999 TL ancak ön sipariş indirimiyle bu fiyata alınabiliyor.
POCO F7 Ultra teknik özellikleri
|Ekran
|6,67 inç, 2K (3200x1440), 120 Hz, AMOLED, 1800 nit
|İşlemci
|Snapdragon 8 Elite
|RAM
|16 GB
|Depolama
|512 GB
|Arka kamera
|50 MP ana (f/1.6), 2,5x destekli 50 MP telefoto (f/2.0), 32 MP ultra geniş (f/2.2)
|Ön kamera
|32 MP
|Batarya
|5300 mAh (120W kablolu 50W kablosuz)
|İşletim sistemi
|Xiaomi HyperOS 2
|Boyutlar
|160,26 x 74,95 x 8,39 mm
|Ağırlık
|212 gram
|Renk
|Sarı, siyah
|Diğer özellikler
|Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, çift SIM, IP68 dayanıklılık, NFC, ultra sonik ekran içi parmak izi okuma
F7 Ultra modelin özellikleri gerçekten etkileyici. İlk olarak dikkat çeken şey, %45 daha hızlı CPU ve %40 daha hızlı GPU performansı gösteren Qualcomm'un son nesil Snapdragon 8 Elite işlemcisi. Ona 16 GB RAM eşlik ediyor. 50 MP, 50 MP ve 32 MP'lik kamera kurulumuyla üst seviye bir kamera deneyimi yaşatabileceğini söyleyebilriiz. Telefotoda 2,5x zoom desteği olması kullanıcıların hoşuna gidebilecek bir özellik. Pro'daki VisionBoost çipi kardeşinde de var. Böylece çok daha iyi bir görüntü deneyimi yaşayabiliyorsunuz.