POCO X3 Pro Türkiye'de: İşte Fiyat ve Özellikleri

Xiaomi'nin kısa bir süre önce duyurduğu POCO X3 Pro isimli telefonu, Türkiye pazarına giriş yaptı. Özelliklerine kıyasla kabul edilebilir bir fiyata sahip olan telefon, pek çok tüketicinin favorisi olacak gibi görünüyor. POCO X3 Pro'ya, popüler e-ticaret platformları üzerinden ulaşılabiliyor.

Bundan kısa bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Xiaomi'nin duyurduğu POCO X3 Pro isimli bir akıllı telefondan bahsetmiştik. Sunduğu özelliklerle tüketicileri kendine bırakan telefon, küresel fiyatı ile de tüketicilerin yüzünü güldürmüştü. Şimdiyse bu cihazla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. POCO X3 Pro, Türkiye'de resmen satışa sunuldu. Üstelik telefonun fiyatı, özelliklerine kıyasla kabul edilebilir düzeyde.

6,67 inç büyüklüğünde IPS LCD ekrana sahip POCO X3 Pro, kullanıcılara FHD+ çözünürlük sunuyor. 120 Hz tazeleme oranına sahip ekran, deliğinde ise 20 MP çözünürlük sunan bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Oldukça yüksek ekran gövde oranı ise kullanıcıları tatmin edecek seviyede.

İşte Türkiye'de satışa sunulan POCO X3 Pro

Xiaomi'nin Türkiye pazarına getirdiği POCO X3 Pro, Qualcomm Snapdragon 860 işlemciden güç alıyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip telefonun işletim sistemi ise Android 11 tabanlı MIUI 12. 33 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.160 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan telefon, Bluetooth 5 ve Wi-Fi 5 gibi bağlantı özellikleri ile geliyor.

POCO X3 Pro'nun dörtlü kamera kurulumu, pek çok cihazla ortak özelliklere sahip. Bu bağlamda 48 MP ana kamerası bulunan telefonun 8 MP ultra geniş açılı kamerası, 2 MP makro kamerası ve 2 MP de derinlik kamerası bulunuyor. Elbette en iyi sonucu vermek için optimize edilmiş bu kamera kurulumu, yapay zeka ile de destekleniyor.

POCO X3 Pro teknik özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 860

Qualcomm Snapdragon 860 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ekran: 6,67 inç, Full HD+, 120 Hz, IPS LCD

6,67 inç, Full HD+, 120 Hz, IPS LCD Arka Kamera: 48 MP, f/1.79 + 8 MP, f/2.2 + 2 MP, f/2.4 + 2MP, f/2.4

48 MP, f/1.79 + 8 MP, f/2.2 + 2 MP, f/2.4 + 2MP, f/2.4 Ön Kamera: 20 MP, f/2,45

20 MP, f/2,45 Batarya: 5.160 mAh, 33W hızlı şarj

5.160 mAh, 33W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12

Android 11 tabanlı MIUI 12 Bağlantı: 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 5

An itibarıyla Türkiye'nin en popüler e-ticaret platformlarında satın alınabilen POCO X3 Pro, 3.799 TL ila 3.999 TL aralığında fiyatlandırılıyor.