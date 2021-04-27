ZTE Blade 11 Prime Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

ZTE, yeni akıllı telefonu Blade 11 Prime'ı ABD'de duyurdu. Giriş seviye özelliklere sahip olan telefon; MediaTek Helio P22, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı gibi özelliklere sahip olarak geliyor.

Çinli teknoloji şirketi ZTE, yeni bir akıllı telefon duyurdu. ZTE ile ABD merkezli telekomünikasyon şirketi Verizon'un ortak olarak kurduğu Visible isimli marka için geliştirilen telefon, "Blade 11 Prime" olarak isimlendiriliyor. Telefonun ismi fazla gösterişli olsa da cihazın teknik özelliklerinin beklentilerin altında olduğunu söylemek gerekiyor.

ZTE Blade 11 Prime, 6.52 inç büyüklüğünde LCD ekranla geliyor. Çentikli bir yapıda ve geniş çerçevelere sahip olan bu ekranın sunduğu çözünürlük ise HD+. Ekrandaki çentikte yer alan ön kamera ise 8 MP çözünürlük sunarken kullanıcılar, parmak izi okuyucu sensörü telefonun ekranında değil, telefonun yan panelinde kullanabilecekler.

Karşınızda ZTE'nin yeni akıllı telefon modeli

Blade 11 Prime, MediaTek Helio P22 işlemciden güç alıyor. Bu güç 4 GB RAM ve 64 GB de depolama alanı ile destekleniyor. Ayrıca isteyen kullanıcılar, bu telefona 2 TB'ye kadar microSD kart takabiliyorlar. İşletim sistemi cephesinde Android 11 ile karşımıza çıkan Blade 11 Prime, 4.000 mAh batarya ve kablosuz şarj gibi özellikler sunuyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda, dikey olarak yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumunun varlığını görüyoruz. Görünüşüyle heybetli olsa da teknik yeterlilik açısından sınıfta kalan kamera kurulumu, 16 MP ana kamera, 8 MP geniş açılı kamera ve 2 MP de üçüncü bir kamerayı içeriyor. Bu kameranın telefoto mu yoksa makro mu olduğu açıklanmadı.

ZTE Blade 11 Prime teknik özellikleri

Ekran: 6.52 inç, LCD, HD+

6.52 inç, LCD, HD+ İşlemci: MediaTek Helio P22

MediaTek Helio P22 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB

64 GB Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 16 MP + 8 MP + 2 MP

16 MP + 8 MP + 2 MP Batarya: 4.000 mAh

4.000 mAh İşletim Sistemi: Android 11

ZTE tarafından yapılan açıklamalara göre Blade 11 Prime, bugün itibarıyla ABD'li tüketiciler tarafından satın alınabiliyor. Cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmezken Blade 11 Prime'a sahip olmak isteyen bir tüketicinin, 192 dolar gibi bu özelliklere kıyasla değmeyecek bir ödeme yapmaları gerekiyor.