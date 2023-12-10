Akıllı telefon markaları arasında önemli bir yere sahip olan POCO, X6 Pro 5G modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Telefonun teknik detayları, FCC sertifikasının gün yüzüne çıkması ile pek çok iddiayı doğruladı.

Xiaomi çatısı altında telefon üretim faaliyetlerine devam eden POCO, X6 Pro 5G modelini duyurmaya hazırlanıyor. Fiyat/performans açısından pek çok kullanıcı tarafından tercih edilen POCO'nun tanıtılması beklenen X6 Pro 5G modeli hakkında pek çok iddia, FCC sertifikasının kendi sitesinde görülmesi ile doğrulanmış durumda.

Telefonun NBTC ve BIS gibi platformlarda görünmesi, tanıtım tarihinin yaklaştığını gösteriyor. Ayrıca FCC'nin kendi sitesinde görülmesi ile birlikte, depolama ve RAM kapasitesi gibi pek çok özellik ortaya çıktı.

POCO X6 Pro 5G'nin FCC sertifikası ise şu şekilde

Depolama ve RAM konusunda 3 farklı konfigürasyon göreceğimiz POCO X6 Pro 5G, 12 GB RAM+512 GB depolama, 8 GB RAM+256 GB depolama ve 12 GB RAM+512 GB depolama şeklinde. Ayrıca sertifikada telefonun plastik kasa ile geleceği de görülüyor.

"2311DRK48G" model numarasına sahip; modeldeki "G" harfi ise "Global" anlamına geliyor. Yani POCO X6 Pro 5G, dünya çapında satışa sunulacak.

Xiaomi'nin HyperOS 1.0 işletim sistemini kullanacak olan telefonda 67W hızlı şarj özelliği ve 5500 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Bu da kullanıcıları yarı yolda bırakmayan bir bataryaya sahip olduğunu gösteriyor.

POCO X6 Pro 5G, dünya çapında Redmi K70e olarak piyasaya sürülecek.

Xiaomi'nin pek çok telefon modelini farklı isimlerde satışa sunmasına alışığız. POCO X6 Pro 5G de bunlardan biri ve Çin'de satışa sunduğu Redmi K70e'nin yenilenmiş versiyonu olarak dünya çapında satışa sunulacak.

POCO X6 Pro 5G teknik özellikleri

Ekran 6,67 inç 1,5K OLED 12 bit 120Hz ekran, 1.800 nit en yüksek parlaklık İşlemci MediaTek Dimensity 8300 Ultra SoC Arka Kamera 64MP OIS ana kamera + 8MP ultra geniş açılı lens + 2MP makro lens Ön Kamera 16 MP RAM 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM Depolama 256 GB, 512 GB, 1TB Pil 5.500 mAh, 67W İşletim Sistemi Xiaomi HyperOS 1.0

POCO X6 Pro 5G'ninbaşlangıç fiyatı Çin'de 1999 yuandan başlayacak. Bu da yaklaşık olarak 282 dolara tekabül ediyor. Telefonun ne zaman satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.