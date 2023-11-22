Çin menşeli teknoloji firması Xiaomi, 2023 yılının üçüncü çeyreğine ait raporları açıkladı. Raporlarda firmanın hem cirosunun hem de kârlılığının önemli şekilde arttığı göze çarptı.

Xiaomi, 2023 yılının üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçların yer aldığı raporunu açıkladı. Rapora göre şirket, geçen yılın aynı dönemine kıyasla net kârını %183 arttırmayı başardı. Xiaomi'nin brüt kâr marjı ise %22,7 seviyesine ulaşarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

Xiaomi, en çok cihaz satan akıllı telefon üreticileri arasındaki konumunu korudu

2023 yılının üçüncü çeyreğinde Xiaomi'nin net kârı tam %182,9 artarak 845 milyon dolar seviyesine erişti. Şirketin toplam cirosu ise 9,92 milyar dolar olarak gerçekleşti. Firmanın kasasındaki nakit ise 17,8 milyar dolar olarak açıklandı. Xiaomi, bu süreçte Ar-ge yatırımlarını %22 oranında arttırdı, bu alanda yaptıkları harcamalar 700 milyon doları buldu.

Dünya çapında akıllı telefon satışlarında yaşanan yüzde 1,1'lik düşüşe rağmen Xiaomi, bu alanda hem bir önceki yıla göre hem de bir önceki çeyreğe göre artış gözlendi. Çinli üreticinin akıllı telefon departmanı, önceki çeyreğe kıyasla %13,8'lik bir gelir artışı sağladı ve cirosunu 5,8 milyar dolara çıkardı. Xiaomi, üst üste 13. çeyrekte de en çok cihaz satan akıllı telefon üreticileri arasında 3. sıradaki yerini korudu.

Tüketici elektroniği departmanında da kendi tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşmayı başaran Xiaomi, bu departmanda 2,8 milyar dolar ciro yaptı. Firmanın nesnelerin interneti segmentinde toplam bağlı cihaz sayısı 699 milyonu buldu.

Xiaomi, akıllı cihazlar ve otomobilleri de kapsayacak yeni stratejisi ile birlikte gelecekte satışlarını daha da arttırmayı amaçlıyor.