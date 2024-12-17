Xiaomi'nin yakında tanıtacağı yeni modeller POCO X7 ve X7 Pro'nun tasarımı sızdırıldı. Cihazların RAM ve depolama seçenekleri de belli oldu.

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren uygun fiyatlı telefonlarıyla tanıdığımız POCO, önümüzdeki haftalarda orta segmentte yer alacak X7 ve X7 Pro telefonlarını bizlerle buluşturacak. Cihazların tanıtımına az bir süre kalmışken bugün önemli bir gelişme yaşandı.

91Mobiles, POCO X7 ve X7 Pro’nun render görsellerini bizlerle buluşturdu. Sızıntı, cihazların tasarımına detaylı bir şekilde bakmamızı sağlıyor.

X7 ve X7 Pro böyle gözükecek

Paylaşılan görseller, telefonu her açıdan görmemizi sağlıyor. İlk baktığımızda siyah renk seçeneğinde kendine has bir tasarımla geleceğini görebiliyoruz. Sarı ve siyah renklerin birleştiği bir versiyon karşımıza çıkabilir. Siyah, yeşil ve gümüş olmak üzere toplamda üç renk seçeneği olacağı da aktarılmış.

Cihaz, arkasında kavisli köşelere sahip bir ada içine yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumu ile gelecek. Önde ise delikli bir ekran göreceğiz. Cihazın kavisli bir tasarıma sahip olacağı ve ince çerçevelerle sunulacağı da görülebiliyor.

Bunlar dışında sızıntı, cihazların depolama ve RAM seçeneklerini de detaylandırmış. X7 serisinde 8 ve 12 GB RAM seçenekelri yer alacak. Depolama ise 256 GB’tan başlayacak ve 512 GB’a kadar çıkacak.

POCO X7 ve X7 Pro hakkında maalesef bildiklerimiz bu kadar. Resmî tanıtım tarihi belli değil ancak muhtemelen birkaç hafta içinde tüm detaylarını öğreneceğiz.