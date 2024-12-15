HyperOS 2 güncellemesi alacak 2 yeni Xiaomi telefon daha belli oldu. Söz konusu modeller Türkiye'de de oldukça popüler.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefonlarına HyperOS 2 güncellemesi sunmaya devam ediyor. Şimdi, Türkiye'de de epey popüler olan iki Xiaomi akıllı telefon da Android 15 üzerine inşa edilmiş yepyeni HyperOS 2 özelliklerini almaya başladı.

HyperOS 2 güncellemesi alan son telefonlar Redmi Note 13 Pro 5G ve POCO X6 oldu. Bu iki cihazın Android 16 güncellemesi alması önemli zira her ikisi de Türkiye'de oldukça popüler ve ülkemizde 12 taksitle satın alınabilen akıllı telefonlar arasında yer alıyor.

HyperOS 2 güncellemesinde hangi yeni özellikler var?

Tahmin edebileceğiniz gibi HyperOS 2, çok daha optimize edilmiş bir arayüz sunuyor. Bu sayede animasyonlar daha akıcı ve ekranın tepki süresi çok daha kısa. Ayrıca arayüz, tek elle kullanıma çok daha uygun hale getirildi ve daha modern bir görünüm sağlandı.

HyperOS 2 güncellemesi bahsettiğimiz iki telefon için henüz Avrupa'da kullanıma sunuldu ancak yakında Türkiye'de de kullanıma sunulması olası. Cihazınıza güncelleme gelip gelmediğini öğrenmek için Ayarlar > Telefon Hakkında > Sistem Güncellemeleri adımlarını izleyebilir ve güncellemeyi kontrol edebilirsiniz.