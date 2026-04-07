POCO X8 Pro ve POCO X8 Pro Max, Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatları!

POCO, merakla beklenen yeni modelleri POCO X8 Pro ve POCO X8 Pro Max'i Türkiye'de satışa sundu.

Özellikle 8.500 mAh'a varan devasa batarya kapasiteleri, 3500 nit parlaklığa ulaşan 120Hz OLED ekranları ve MediaTek'in yeni nesil üst düzey işlemcileriyle donatılan bu iki yeni cihaz, fiyat/performans noktasında oldukça iddialı.

POCO X8 Pro özellikleri

Özellik Detay Ekran 6.59 inç, AMOLED, 1.5K, 120Hz, 3500 nit İşlemci MediaTek Dimensity 8500s RAM 8 GB / 12 GB Depolama 256 GB / 512 GB Arka Kamera 50 MP (OIS) Ana Kamera + 8 MP Ultra Geniş Açı Ön Kamera 20 MP Pil 6.500 mAh, 100W Kablolu, 27W Ters Şarj İşletim Sistemi Android 16 (Xiaomi HyperOS 3)

POCO X8 Pro Türkiye fiyatı

Konfigürasyon Fiyat 8 GB + 256 GB 28.999 TL 12 GB + 512 GB 34.999 TL POCO X8 Pro Iron Man Edition 12 GB + 512 GB Altın 36.999 TL

POCO X8 Pro Max özellikleri

Özellik Detay Ekran 6.83 inç, AMOLED, 1.5K, 120Hz, 3500 nit İşlemci MediaTek Dimensity 9500s RAM 12 GB Depolama 256 GB / 512 GB Arka Kamera 50 MP (OIS) Ana Kamera + 8 MP Ultra Geniş Açı Ön Kamera 20 MP Pil 6.500 mAh, 100W Kablolu, 27W Ters Şarj İşletim Sistemi Android 16 (Xiaomi HyperOS 3)

POCO X8 Pro Max Türkiye fiyatı

Konfigürasyon Fiyat 12 GB + 256 GB 38.999 TL 12 GB + 512 GB 42.999 TL

Peki siz fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.