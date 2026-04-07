POCO X8 Pro ve POCO X8 Pro Max, Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatları!

POCO serisinin yeni iki modeli POCO X8 Pro ve POCO X8 Pro Max, Türkiye'de satışa sunuldu.
Özellikle 8.500 mAh'a varan devasa batarya kapasiteleri, 3500 nit parlaklığa ulaşan 120Hz OLED ekranları ve MediaTek'in yeni nesil üst düzey işlemcileriyle donatılan bu iki yeni cihaz, fiyat/performans noktasında oldukça iddialı.
İçerikten Görseller
POCO X8 Pro özellikleri
|Özellik
|Detay
|Ekran
|6.59 inç, AMOLED, 1.5K, 120Hz, 3500 nit
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 8500s
|RAM
|8 GB / 12 GB
|Depolama
|256 GB / 512 GB
|Arka Kamera
|50 MP (OIS) Ana Kamera + 8 MP Ultra Geniş Açı
|Ön Kamera
|20 MP
|Pil
|6.500 mAh, 100W Kablolu, 27W Ters Şarj
|İşletim Sistemi
|Android 16 (Xiaomi HyperOS 3)
POCO X8 Pro Türkiye fiyatı
|Konfigürasyon
|Fiyat
|8 GB + 256 GB
|28.999 TL
|12 GB + 512 GB
|34.999 TL
|POCO X8 Pro Iron Man Edition 12 GB + 512 GB Altın
|36.999 TL
POCO X8 Pro Max özellikleri
|Özellik
|Detay
|Ekran
|6.83 inç, AMOLED, 1.5K, 120Hz, 3500 nit
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 9500s
|RAM
|12 GB
|Depolama
|256 GB / 512 GB
|Arka Kamera
|50 MP (OIS) Ana Kamera + 8 MP Ultra Geniş Açı
|Ön Kamera
|20 MP
|Pil
|6.500 mAh, 100W Kablolu, 27W Ters Şarj
|İşletim Sistemi
|Android 16 (Xiaomi HyperOS 3)
POCO X8 Pro Max Türkiye fiyatı
|Konfigürasyon
|Fiyat
|12 GB + 256 GB
|38.999 TL
|12 GB + 512 GB
|42.999 TL
Peki siz fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.