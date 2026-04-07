POCO X8 Pro ve POCO X8 Pro Max, Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatları!

POCO, merakla beklenen yeni modelleri POCO X8 Pro ve POCO X8 Pro Max'i Türkiye'de satışa sundu.

Barış Bulut / Editor

Özellikle 8.500 mAh'a varan devasa batarya kapasiteleri, 3500 nit parlaklığa ulaşan 120Hz OLED ekranları ve MediaTek'in yeni nesil üst düzey işlemcileriyle donatılan bu iki yeni cihaz, fiyat/performans noktasında oldukça iddialı.

POCO X8 Pro özellikleri

Özellik Detay
Ekran 6.59 inç, AMOLED, 1.5K, 120Hz, 3500 nit
İşlemci MediaTek Dimensity 8500s
RAM 8 GB / 12 GB
Depolama 256 GB / 512 GB
Arka Kamera 50 MP (OIS) Ana Kamera + 8 MP Ultra Geniş Açı
Ön Kamera 20 MP
Pil 6.500 mAh, 100W Kablolu, 27W Ters Şarj
İşletim Sistemi Android 16 (Xiaomi HyperOS 3)

POCO X8 Pro Türkiye fiyatı

Konfigürasyon Fiyat
8 GB + 256 GB 28.999 TL
12 GB + 512 GB 34.999 TL
POCO X8 Pro Iron Man Edition 12 GB + 512 GB Altın 36.999 TL

POCO X8 Pro Max özellikleri

Özellik Detay
Ekran 6.83 inç, AMOLED, 1.5K, 120Hz, 3500 nit
İşlemci MediaTek Dimensity 9500s
RAM 12 GB
Depolama 256 GB / 512 GB
Arka Kamera 50 MP (OIS) Ana Kamera + 8 MP Ultra Geniş Açı
Ön Kamera 20 MP
Pil 6.500 mAh, 100W Kablolu, 27W Ters Şarj
İşletim Sistemi Android 16 (Xiaomi HyperOS 3)

POCO X8 Pro Max Türkiye fiyatı

Konfigürasyon Fiyat
12 GB + 256 GB 38.999 TL
12 GB + 512 GB 42.999 TL
A101, Bu Hafta Sudan Ucuz Fiyata realme C61 Android Telefon Satacak A101, Bu Hafta Sudan Ucuz Fiyata realme C61 Android Telefon Satacak
Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Peki siz fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Mobi̇l Kategorisinde En Çok Okunanlar

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom 5G Fiyatları Açıklandı: Hangisi Daha Mantıklı?

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom 5G Fiyatları Açıklandı: Hangisi Daha Mantıklı?

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

Turkcell'in Efsane Basketbolcu Shaquille O'Neal ile Çektiği 5G Reklamı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Turkcell'in Efsane Basketbolcu Shaquille O'Neal ile Çektiği 5G Reklamı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Xiaomi, 4 Yaşındaki 2 Telefonu İçin Son HyperOS Güncellemesini Yayımladı: Artık Güncelleme Almayacaklar!

Xiaomi, 4 Yaşındaki 2 Telefonu İçin Son HyperOS Güncellemesini Yayımladı: Artık Güncelleme Almayacaklar!

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Kaçırmayın! A101, Son 5 Yılda Çıkan Tüm iPhone Modellerini Ucuza Satmaya Başladı

Kaçırmayın! A101, Son 5 Yılda Çıkan Tüm iPhone Modellerini Ucuza Satmaya Başladı

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

Apple'ın 50. Yılına Özel Duvar Kâğıtları Yayımlandı (Apple Cihazlarınız İçin İndirebilirsiniz)

Apple'ın 50. Yılına Özel Duvar Kâğıtları Yayımlandı (Apple Cihazlarınız İçin İndirebilirsiniz)

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

54 Yıl Önce Çekilen Dünya Fotoğrafı Nasıl Oluyor da Bugün Çekilenden Daha "Yeni" Duruyor?

54 Yıl Önce Çekilen Dünya Fotoğrafı Nasıl Oluyor da Bugün Çekilenden Daha "Yeni" Duruyor?

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Hyundai Fiyat Listesi: Tam 665 Bin TL İndirim!

Nisan 2026 Hyundai Fiyat Listesi: Tam 665 Bin TL İndirim!

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Nisan 2026 Chery Fiyat Listesi Açıklandı: Tiggo 7’de Kaçırılmayacak Kampanyalı Fiyat!

Nisan 2026 Chery Fiyat Listesi Açıklandı: Tiggo 7’de Kaçırılmayacak Kampanyalı Fiyat!

