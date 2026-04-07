A101, Bu Hafta Sudan Ucuz Fiyata realme C61 Android Telefon Satacak

A101, bu hafta da "Aldın Aldın" kapsamında uygun fiyata birçok elektronik ürün satacak. realme'nin giriş seviye modeli C61 de bunlardan biri.

Telefonlar başta olmak üzere teknolojik ürünlerin fiyatları iyice yüksek seviyeler çıkmışken ülkemizdeki kullanıcılar uygun fiyatlı fırsatları kovalamaya çalışıyor. Zincir mağazaların her hafta düzenlediği kampanyalar da bu konuda öne çıkmayı başarıyor. A101 de bu mağazalardan biri.

Şimdi ise A101’in bu hafta “Aldın Aldın” kapsamında satışa sunacağı teknolojik ürünler belli oldu. Şirket, dikkat çeken bir Android markası olan realme’nin giriş seviyedeki bütçe dostu bir telefonu olan C61’i çok uygun fiyata kullanıcılarla buluşturacak.

realme C61 özellikleri ve fiyatı

6,74 inç, 720 x 1600 piksel, 90 Hz, IPS LCD

Unisoc Tiger T612 işlemci

6 GB RAM

128 GB depolama

50 MP arka kamera

5 MP ön kamera

5000 mAh (15W) batarya

IP54 dayanıklılık

Fiyat: 7.999 TL

realme C61 modeli, 9 Nisan Perşembe günü itibarıyla A101 üzerinden satın alınabilecek. Telefon, diğer satıcılarda 10 bin TL’lere varan fiyatlardan satılabiliyor. Bu yüzden A101’de iyi bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın öyle çok beklentisi olmayanlara yönelik giriş seviyesinde bir model olduğunu belirtelim. Yani günlük basit işlevler için telefon arayanlar ve bütçesi çok az olanlara uygun bir telefon.