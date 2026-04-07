A101, Bu Hafta Sudan Ucuz Fiyata realme C61 Android Telefon Satacak

A101, bu hafta da "Aldın Aldın" kapsamında uygun fiyata birçok elektronik ürün satacak. realme'nin giriş seviye modeli C61 de bunlardan biri.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Telefonlar başta olmak üzere teknolojik ürünlerin fiyatları iyice yüksek seviyeler çıkmışken ülkemizdeki kullanıcılar uygun fiyatlı fırsatları kovalamaya çalışıyor. Zincir mağazaların her hafta düzenlediği kampanyalar da bu konuda öne çıkmayı başarıyor. A101 de bu mağazalardan biri.

Şimdi ise A101’in bu hafta “Aldın Aldın” kapsamında satışa sunacağı teknolojik ürünler belli oldu. Şirket, dikkat çeken bir Android markası olan realme’nin giriş seviyedeki bütçe dostu bir telefonu olan C61’i çok uygun fiyata kullanıcılarla buluşturacak.

realme C61 özellikleri ve fiyatı

  • 6,74 inç, 720 x 1600 piksel, 90 Hz, IPS LCD
  • Unisoc Tiger T612 işlemci
  • 6 GB RAM
  • 128 GB depolama
  • 50 MP arka kamera
  • 5 MP ön kamera
  • 5000 mAh (15W) batarya
  • IP54 dayanıklılık
  • Fiyat: 7.999 TL

realme C61 modeli, 9 Nisan Perşembe günü itibarıyla A101 üzerinden satın alınabilecek. Telefon, diğer satıcılarda 10 bin TL’lere varan fiyatlardan satılabiliyor. Bu yüzden A101’de iyi bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın öyle çok beklentisi olmayanlara yönelik giriş seviyesinde bir model olduğunu belirtelim. Yani günlük basit işlevler için telefon arayanlar ve bütçesi çok az olanlara uygun bir telefon.

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı
Mobi̇l Kategorisinde En Çok Okunanlar

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom 5G Fiyatları Açıklandı: Hangisi Daha Mantıklı?

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom 5G Fiyatları Açıklandı: Hangisi Daha Mantıklı?

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

Turkcell'in Efsane Basketbolcu Shaquille O'Neal ile Çektiği 5G Reklamı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Turkcell'in Efsane Basketbolcu Shaquille O'Neal ile Çektiği 5G Reklamı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Xiaomi, 4 Yaşındaki 2 Telefonu İçin Son HyperOS Güncellemesini Yayımladı: Artık Güncelleme Almayacaklar!

Xiaomi, 4 Yaşındaki 2 Telefonu İçin Son HyperOS Güncellemesini Yayımladı: Artık Güncelleme Almayacaklar!

Kaçırmayın! A101, Son 5 Yılda Çıkan Tüm iPhone Modellerini Ucuza Satmaya Başladı

Kaçırmayın! A101, Son 5 Yılda Çıkan Tüm iPhone Modellerini Ucuza Satmaya Başladı

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

Apple'ın 50. Yılına Özel Duvar Kâğıtları Yayımlandı (Apple Cihazlarınız İçin İndirebilirsiniz)

Apple'ın 50. Yılına Özel Duvar Kâğıtları Yayımlandı (Apple Cihazlarınız İçin İndirebilirsiniz)

Uygun Fiyata İddialı Özellikler Sunmasıyla Peynir Ekmek Gibi Satacak Redmi Note 15 SE Tanıtıldı

Uygun Fiyata İddialı Özellikler Sunmasıyla Peynir Ekmek Gibi Satacak Redmi Note 15 SE Tanıtıldı

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

54 Yıl Önce Çekilen Dünya Fotoğrafı Nasıl Oluyor da Bugün Çekilenden Daha "Yeni" Duruyor?

54 Yıl Önce Çekilen Dünya Fotoğrafı Nasıl Oluyor da Bugün Çekilenden Daha "Yeni" Duruyor?

Nisan 2026 Hyundai Fiyat Listesi: Tam 665 Bin TL İndirim!

Nisan 2026 Hyundai Fiyat Listesi: Tam 665 Bin TL İndirim!

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Chery Fiyat Listesi Açıklandı: Tiggo 7’de Kaçırılmayacak Kampanyalı Fiyat!

Nisan 2026 Chery Fiyat Listesi Açıklandı: Tiggo 7’de Kaçırılmayacak Kampanyalı Fiyat!

