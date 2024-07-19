Araba Satılırken Söylenen ‘Şasi Podye İşlemsiz’ İfadesindeki Podye Tam Olarak Nedir, Neden Bu Kadar Önemli?

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Bu içeriğimizde araba alım satımlarında duymaya alışık olduğumuz 'Şasi podye işlemsiz' ifadesindeki podye nedir, ne işe yarar inceliyoruz. Emin olun hayati bir öneme sahip.

2. el bir araba bakarken 'Hatasız boyasız', 'Nokta kusur yok' gibi sıkça duyduğumuz bazı kelimeler ya da cümleler var. 

Bunlardan biri de ‘Şasi podye işlemsiz’ ifadesi. Peki nedir bu podye, neden bu kadar önemli? 

Podye, otomobilin şasi sisteminin bir parçasıdır. 

araba şasi podye

Aracın amortisör takozuna ve çamurluğuna bağlı olarak bulunur. Genellikle çelik veya alüminyum gibi dayanıklı metallerden yapılır. Bazı yerlerde podye için ‘Şasi ucu’ da denir. 

Peki podyenin önemi nedir?

araba podye

Bunu anlamak için öncelikle podyenin ne işe yaradığını öğrenmek gerekiyor. Podye, aracın ana destek elemanlarından biridir. Gövde panelleri, motor, şanzıman, süspansiyon sistemleri gibi parçalar podye üzerine monte edilir.

Podyenin bir diğer görevi de darbelere karşı direnç göstermesidir. Çarpışma sırasında enerjiyi dağıtarak yolcuları korumayı amaçlar. Aynı zamanda yol tutuşuna da büyük oranda etki eder.

Yani podye dediğimiz bu yapı, hayati öneme sahip.

Sağlıklı durumda olan ve hasar almamış bir podye, hem aracın dengesi hem de aksamlarının sorunsuz çalışması için çok önemlidir. Bu nedenle ikinci el bir otomobil almadan önce mutlaka bir uzmana danışıp aracın podye ve diğer tüm parçalarını kontrol ettirmenizde fayda var.

Kaynaklar: AutoKing, Arabam.com

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