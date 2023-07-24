2000’li yıllara damgasını vuran 'Pokémon' çizgi filmiyle ilgili, bir çocuğun camdan atlaması üzerine yayından kaldırılması haberini hepimiz duymuşuzdur. Aslında, bilmediğimiz bir isim daha var.

Şimdilerde oyunlarından tutun yan ürünlere kadar popülerliğini sürdüren Pokémon, 2000’li yıllarda da oldukça rağbet görüyordu. Hatta bu öyle bir seviyeye gelmişti ki kendini Pikachu sanan çocuklar bile vardı.

“Pokémon çizgi filmi neden yasaklanmıştı?” diye sorsak muhtemelen hepinizin aklına, camdan atlayan erkek çocuğu gelir. Ancak pek bilmediğimiz bir kız çocuğu daha camdan atlamıştı.

Peki hepimizin bildiği, “Ben Pikachu’yum” diye camdan atlama vakasında neler olmuştu?

Henüz 4 yaşındayken Pokémon çizgi filminden etkilenen Ferhat Ağırbaş isimli çocuk, 7. kattan aşağı atlamıştı. Şans eseri hayatta kalan çocuğa neden camdan atladığı sorulunca ise “Ben Pokémon’um ve Pokémon gibi uçtum.” demişti.

Hatırladığımız kadarıyla, Pokémon çizgi filmi bu olaydan sonra yasaklanmıştı diye düşünebiliriz ancak çok duymadığımız bir vaka daha vardı ve aslında çizgi film bu vakadan sonra yasaklanmıştı.

Pokemon çizgi filminin yasaklanmasına neden olan diğer bir isim, Seda Aykanat’tı.

Kasım 2000 tarihindeki olayda, Seda Aykanat adlı kız çocuğu 5. kattan atlamıştı ve bacağını kırmıştı. Hatta hastanedeyken ziyarete gelen bir arkadaşına, “Ayağım iyileşince tekrar, daha güzel uçacağım.” demişti.

Dönemin Sağlık Bakanı Osman Durmuş, uzmanlardan Pokémon çizgi filminin çocuklar üzerindeki etkisini incemelerini istemişti.

Bu talebin üzerine uzmanlar, çocukların Pokémon yüzünden gerçeklikten uzaklaştığı ve hem iyi hem kötü kahramanlar sunarak kafalarını karıştırıp onları şiddete karşı duyarsızlaştırdığını söylemişlerdi.

Böylece, çizgi filmin ve oyuncakların popülerliğinin düşürülmesi gerektiği sonucuna varılmıştı ve ani bir yasak getirerek çocukların daha fazla ilgi duymasını önlemek için “yavaşça unutturma” yoluna gidilerek yayından kaldırılmıştı.