Pokémon GO’nun Bir Sonraki Etkinliği İzmir’de!

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından Pokémon GO, ülkemizdeki yeni topluluk etkinliğini İzmir’de gerçekleştirecek.İzmir Karşıyaka Güzel Sanatlar Parkı’nda düzenlenecek etkinlikte oyuncuları pek çok sürpriz karşılayacak.

Geçtiğimiz ay Türkçe dil desteğini duyuran ve İstinye Park AVM’de özel bir etkinlik gerçekleştiren Pokémon GO, bu kez yeni bir etkinlikle daha oyuncularıyla buluşacak. Pokémon GO’nun ülkemizdeki bir sonraki etkinliği, 23 Nisan’da İzmir Karşıyaka Güzel Sanatlar Parkı’nda düzenlenecek.

Üç saat sürecek topluluk etkinliği, Pokémon GO oyuncularını heyecanlandıran bir gösterime de yer verecek. Etkinlik, ilk kez ortaya çıkacak Pokémon Stufful’a ev sahipliği yapacak. Eğitmenler, etkinlikte parlak bir Stufful yakalama şansına da sahip olacak. Ayrıca etkinlik sırasında veya sonraki iki saat içinde Stufful’ı evrimleştirerek, Güçlü Saldırı Emici Yumruğu bilen Bewear da elde edilebilecek.

Birçok ödül sahiplerini bekliyor!

Etkinliğe katılan eğitmenler, Stufful ve Bewear’a sahip olma şansının yanı sıra Topluluk Günü’ne özel “Yumuşacık Ayıcık” adında bir Araştırma Hikâyesi, Pokémon yakalarken normalde elde ettikleri TP puanının üç katını kazanma, Stuffel yakaladıklarında 2 kat Stuffel XL Şeker elde etme, 2 kat daha fazla Yakalama Şekeri, grup oyunu bonusları, etkinlik çıkartmaları gibi birçok ödül kazanma fırsatına sahip olacak.

İzmir’de gerçekleşecek topluluk etkinliğiyle ilgili detayları kaçırmamak için Pokémon GO resmi sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Pokémon GO Türkiye resmî Instagram hesabına buradan, Twitter hesabına buradan ve Facebook hesabına buradan ulaşabilirsiniz.