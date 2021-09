Otostopçunun Galaksi Rehberi kitabını okuduysanız ya da bu kitabın sinema uyarlaması olan filmini izlediyseniz 42 sayısının her şeyin cevabı olduğunu bilirsiniz. 42 sayısı tarihte pek çok yerde karşımıza çıksa da onu kurgu dünyasının önemli bir figürü haline getiren birçok film ve dizi bulunuyor.

Hayat, evren ve her şeye dair nihai sorunun cevabını milyonlarca yıl düşünen ve sonunda 42 olarak yanıtlayan Derin Düşünce isimli süper bilgisayarı, Douglas Adams imzalı Otostopçunun Galaksi Rehberi kitabını okuyanlar ya da aynı isimle sinemaya uyarlanmış 2005 yapımı filmini izleyenler bilecektir. Neden tüm bu önemli şeylerin yanıtı 42 bilemiyoruz. Ancak tarihte pek çok farklı olayda karşımıza bu sayının çıktığını biliyoruz.

42 sayısı Otostopçunun Galaksi Rehberi ile popüler kültür dünyasının kalbine bir ok gibi saplandıktan sonra kurgu dünyasının da önemli bir figürü haline geldi. Bu kitap sonrası pek çok kurgu yapımda 42 sayısı ile olur olmadık yerlerde karşılaşmaya başladık. 42 sayısını gerçek bir efsaneye dönüştüren bazı sahnelere gelin yakından bakalım ve bu sayının nasıl bir önemi olduğuna dair derin düşüncelere dalalım.

42 sayısını gördüğümüz film ve dizi sahneleri:

I Robot filminde 42 numaralı robotlar vardır:

Isaac Asimov tarafından kaleme alınan aynı adlı kısa öykünün sinema uyarlaması olan 2004 yapımı I Robot filmi, robot ve insanların iç içe yaşadığı öngörülen 2035 yılında geçmektedir. Robotlar akıllanıp da insanlarla savaşmaya başladığı zaman robotlardan birinin alnında 42 baskısı olduğunu görürüz. Bilim kurgu efsaneleri arasında şık bir selamlaşma.

The X-Files dizisinde her olay 42. dakikada başlar:

1993 ve 2018 yıllarında arasında aralıklı olarak yayınlanan The X-Files dizisi, şüphesiz bilim kurgu evrenini şekillendiren en önemli yapımlardan bir tanesidir. Paranormal olayların araştırıldığı dizide önemli sahnelerden önce saat görülür. Saat kaç olursa olsun dakika her zaman 42’dir. Yani olayların saati her zaman XX:42 olarak izleyiciye yansıtılır.

Marvel Evreni’nde Number 42 isimli bir hapishane vardır:

Marvel Sinematik Evreni’nde görmemiş olsak da Marvel çizgi romanlarını okuyanlar ve o evrene hakim olanlar Number 42 isimli bir hapishaneyi hatırlayacaktır. Reed Richards, Hank Pym ve Tony Stark tarafından özel olarak tasarlanmış olan bu hapishane, evrenin en kötü karakterlerini hapsetmek ve bir daha dışarı çıkmamalarını sağlamak için inşa edilmiştir.

Avengers: Age of Ultron filminde 42 numaralı bir jet vardır:

2015 yapımı Avengers: Age of Ultron filminde Steve Rogers yani Captain America’yı S.H.I.E.L.D.'ın mobil komuta merkezlerinden olan Helicarrier’e taşıyan jete dikkat ettiniz mi? Steve Rogers’ı Helicarrier’e götüren Quinjet, 42 numaralıdır.

Captain America: The First Avenger filminde 42 numaralı bir dosya vardır:

Thanos’un peşine düştüğü taşlardan biri olan Uzay Taşı’nı kontrol etmek için yapılmış olan Tesseract isimli mavi küp ile ilk kez 2011 yapımı Captain America: The First Avenger filminde karşılaştık. S.H.I.E.L.D. tarafından el konulan Tesseract’ın kayıtlara geçirildiği dosyanın numarası ise 42’dir.

The Simpsons dizisinde gizemli bir icat 42 ile kodlanmıştır:

1989 yılında başladığı yolculuğuna hız kesmeden devam eden animasyon dizisi The Simpsons’ın neredeyse her bölümünde sıradışı bir olayla karşılaşmaya alıştık. Dizinin çılgın bilim adamı Professor Frink’in bir icadında ise 42 sayısı ile karşılaşıyoruz. Nedendir bilinmez, Professor Frink bir süper ekşi limon topu icat ediyor ve bu icadına 77X__42__ ismini veriyor. Gizli bir 42 daha.

Dr. House’un en sevdiği sayı 42’dir:

2004 ve 2012 yılları arasında yayınlanan House dizisinde, ABD’nin New Jersey bölgesinde bulunan hayali Princeton-Plainsboro Eğitim Hastanesi'nde bir doktor ekibinin başı olan Dr. House’un maceralarını izlemiştik. Her yönüyle sıradışı bir karakter olan Dr. House, bir bölümde sayılardan bahsederken en sevdiği sayının 42 olduğunu söylemiş ve sevenlerini hiç şaşırtmamıştır.

Doctor Who dizisinin 42 adlı bir bölümü vardır:

1963 yılından beri aralıklı olarak yayınlanmaya devam eden BBC yapımı İngiliz bilim kurgu dizisi Doctor Who, şüphesiz bilim kurgu dünyası için en az Otostopçunun Galaksi Rehberi kadar önemli bir eserdir. Dizinin yeni seri 3. sezon 7. bölümünün adı ise klasik esere selam verircesine 42’dir. Gerçek zamanlı olarak ilerleyen bölüm zamanı, en az 42 sayısı kadar gizemlerle dolu bir macerayı anlatır.

42 sayısı Lost dizisinde büyük öneme sahiptir:

2004 ve 2010 yılları arasında yayınlanan ve yayınlandığı dönem büyük bir hayran kitlesine ulaşmasına rağmen finaliyle herkesi hüsrana uğratan gizem dizisi Lost’ta, sık sık tekrarlanan bir sayı döngüsü vardır. Bu gizemli sayı döngüsü içinde elbette en önemli sayılardan bir tanesi 42’dir.

Star Trek dizisinde 42, güverte sayısı olarak karşımıza çıkar:

Bilim kurgu dünyasının en önemli yapımlarından biri olan ve yolculuğuna 1966 yılında başlayarak farklı versiyonlarıyla günümüzde bile devam eden Star Trek’in en önemli figürlerinden olan uzay gemisi NCC-1701-D numaralı USS Enterprise 42 güverteye sahiptir. Açıkça olmasa bile yapım içinde gizli bir selam olarak kabul edilir.

Otostopçunun Galaksi Rehberi’nde hayat, evren ve her şeye dair nihai sorunun cevabı olan 42 sayısı ile karşılaştığımız bazı film ve dizileri listeledik. 42 sayısı ile karşılaştığımız daha pek çok popüler kültür öğesi var. Listemizde olmayanları yorumlarda paylaşabilirsiniz.