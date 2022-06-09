Popüler Turistik Yerler Gerçekte Nasıl Görünüyor?

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Instagram'da Görüp Cazibesine Kapıldığımız Turistik Yerlerin Aslında O Kadar da Havalı Olmadığını Gösteren 11 Fotoğraf

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Bu içeriğimizde, popüler mekanlarda çekilmiş fakat yanıltıcı olan görselleri ve bu yerlerin aslında nasıl göründüğünü göreceksiniz. Listemizde Eyfel Kulesi, Kapalıçarşı ve Çin Seddi gibi turistik açıdan birbirinden farklı mekânlar bulunuyor.

Sosyal medyada gezinirken birçok ünlü turistik mekânı ya da şehri görüp oraları gezmek istediğiniz oluyordur. Fakat medyada gördüğümüz görsellerin ve videoların çoğunun yanıltıcı olduğunu bilmekte fayda var. Yoksa yurt dışı tatil planınız hüsranla sonuçlanabilir.

Örneğin Eyfel Kulesi'ni görmek istediğinizi ve Fransa'ya gittiğinizi düşünelim. Sizi karşılayacak olan şey sürekli fotoğraf çeken bir kalabalık olacaktır. Ya da Mona Lisa'yı görmek istediğinizi varsayalım. Büyük ihtimalle adeta bir yığına dönüşmüş sıraya girmeniz gerekecek. Gelin diğer örneklere de birlikte bakalım.

Etkileyici bir hikayeye ve görüntüye sahip olan Çin Seddi'yle başlayalım.

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Etkileyici kısmı fotoğraflarda kalmasaydı daha iyi olabilirdi tabii

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Bir başka büyüleyici görüntü de Japonya'daki Fuji Dağı'ndan geliyor

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Fakat gittiğinizde göreceğiniz manzara, çok büyük ihtimalle buna benzer olacaktır 

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Eyfel Kulesi de dışarıdan bakıldığında oldukça büyüleyici görünüyor

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Fakat burada da sizi bir izdiham bekliyor olacak

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Kapalıçarşı, İstanbul'un turistik açıdan en öne çıkan mekânlarından

Kapalıçarşı

Fakat orada da dolaşmak pek kolay sayılmaz

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Bu fotoğrafı görüp Mona Lisa'yı ziyaret etmek üzere Paris'e gitmek istediniz diyelim

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Oraya ulaştığınızda Louvre Müzesi'nde karşılaşacağınız manzara, buna benzer olacaktır:

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Pisa Kulesi'ni bir de biz iteriz diyip gitmek mi istediniz?

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Orada yalnız olmayacaksınız

Pisa Kulesi

Venedik'te eşinizle ya da sevgilinizle romantik bir gondol turu geçirmeyi planlıyor olabilirsiniz.

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Plan yaparken trafiği de hesaba katmanız gerekecek

Venedik

Tac Mahal'i ziyaret etmek de isteyebilirsiniz

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Fakat burada da yalnız olmayacaksınız

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Hırvatistan'daki Plitvice Gölleri Milli Parkı'nda bir yürüş tüm stresinizi alabilir...

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Ama toplu şekilde

Plitvice

İtalya'da bulunan Cascate del Mulino isimli şelaleri Instagram'da görüp adeta büyülenmiş olabilirsiniz

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Fakat gitmeye karar verirseniz, orada yalnız olmayacağınızı bilin

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Son olarak 1883'te hizmete açılan Brooklyn Köprüsü de pek meşhur, orayı da tercih edebilirsiniz

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Elbette pişman olmamak için Instagram fotoğrafları yerine gerçek görüntüleri dikkate alın

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Tüm bunlar sadece gittiğiniz yerde başka insanların da olacağını bilin diye değil:
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Özellikle Instagram'da birçok turistik yerin kusursuz görünen fotoğrafları sergileniyor ve bu sebeple de insanlar, bu yerlere gittiklerinde hüsrana uğrayabiliyor. Bunun ardından o yerlerden kötü şekillerde bahsedildiğini görüyoruz.

Listemizdeki her yerin ayrı bir hikâyesi ve güzelliği var. Bu sebeple buralara giderken Instagram'da gördüklerinizi değil, gerçekçi düşünceleri yanınızda götürmenizi, anı olarak fotoğraf biriktirmek isteseniz de öncelikli olarak keyifli bir deneyimi hedeflemenizi tavsiye ediyoruz. Yoksa birkaç fotoğraf uğruna tüm deneyiminiz, yani asıl önemli olan kısım çöpe gidebilir.
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