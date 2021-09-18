Porsche Macan 3 Farklı Versiyonuyla Türkiye'ye Geliyor

2014 yılında ilk kez karşımıza çıkan Porsche'nin kompakt SUV aracı Macan, 3 yeni modeliyle Türkiye'de de satışa çıktı. Porsche Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi araçlarla ilgili açıklama yaptı.

Porsche markasını genel olarak spor otomobilleriyle biliyor olsak da, son yıllarda firmanın farklı gamlarda ürünler piyasaya sürdüğünü de görüyoruz. Bunlardan biri de kompakt SUV modeli olan Macan. Porsche Macan üç farklı modeliyle Türkiye'ye geldi.

Özellikle kadınların tercihi

Porsche Macan'ın 2014 yılından bu yana satış rakamlarıyla Porsche için önemli bir yerde olduğunu söyleyen Porsche Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, "Özellikle kadın müşterilerimizin büyük beğenisini kazanan Macan, Türkiye pazarında da kadın kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen modelimiz. Yenilenmiş haliyle de çok daha fazla ilgi göreceğini düşünüyorum." dedi.

Kadın müşterilerin Macan'a olan ilgisi hakkında detay da veren Eskinazi, “Kadın müşterilerimiz geçmişte daha çok tasarıma bakarken, artık tasarımın yanında performans ve sportif sürüş ile de ilgileniyorlar. Macan günlük kullanım kolaylığı getirse de halen bir spor otomobil. Yeni Macan’da da bu ilginin devam edeceğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Üç farklı modelle geliyor

Porsche Macan ülkemizde Macan, Macan S ve Macan GTS olmak üzere üç farklı versiyonla satışa çıkacak. İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa ve Mersin'de Doğuş Otomotiv Porsche Merkezleri üzerinden satılacak olan araçların fiyatları ise 1 milyon 673 binden başlıyor.

Aracıan standart versiyonu 195 kW güç üreten dört silindirli bir motora sahipken, Macan S'te ise 280 kW güç üreten 2.9 litrelik V6 çift turbo motor yer alıyor. Macan GTS ise 2.9 litrelik V6 çift turbo motorundan elde ettiği 324 kW'lık güçle bu ailenin en performanslı versiyonu oluyor.

Yeni Macan Türkiye'de ilk kez Büyük Kulüp 28. Senyör Tenis Turnuvası’nda karşımıza çıkacak.