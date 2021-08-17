Porsche, Hiçbir Aracına Benzemeyecek Bir Tasarımla Geliyor

Almanya merkezli lüks spor otomobil üreticisi Porsche, Twitter’da yaptığı bir paylaşıma göre ‘gelecek odaklı’ konsept arabasını önümüzdeki ay sunmaya hazırlanıyor. Gösterimi Munich Motor Show’da yapılacak ve muhtemelen tamamen elektrikli olacak araç, şirketin tasarım kimliğinde büyük değişikliklere yol açabilir.

Alman spor araba üreticisi Porsche, yakın zamanda gösterimini yapacağı konsept arabadan ipuçları verdi. Twitter’dan paylaşılan gönderiye göre araç, 'geleceğin izlerini' taşıyacak.

Stuttgart merkezli şirketin resmî Twitter hesabından paylaşılan gönderiye göre Porsche’nin “gelecek odaklı” konsept aracı, önümüzdeki ay Munich Motor Show’da otomobil tutkunlarının beğenisine sunulacak. Gelecekten bahsedildiğine göre araç, tahminimizce tamamen elektrikli olacak.

Porsche, marka kimliğini değiştirebilecek bir konsept arabayı tanıtmaya hazırlanıyor

Alman otomobil üreticisi Porsche’ye dair haberlerin paylaşıldığı resmî Twitter hesabı, bugün bir aracının ön farlarının yakın bir fotoğrafını paylaştı. “Geleceğe bakış” ifadesiyle paylaşılan fotoğraf, markanın yeni nesil ve muhtemelen tam elektrikli konsept aracının sinyalini verdi. Fotoğraftaki farların şu ana kadar gördüğümüz hiçbir Porsche aracına ait olmaması, merakı iyice körükledi. Munich Motor Show dahilinde yapılacak gösterimde şirketin daha önce yaptığı hiçbir şeye benzemeyen bir araçla da karşılaşabiliriz.

Markanın geleceğini şekillendireceği öngörülen arabanın duyurulduğu gönderi, aracın elektrikli olması hakkında da tasarımı hakkında da hiçbir bilgiyi doğrudan vermedi. Gönderinin açıklama kısmında bulunan ifadelerin tamamı şu şekilde oldu: “#Porsche, @iaamobility'de geleceğe bakıyor ve 6 Eylül'de geleceğe yönelik bir konsept çalışmasının dünya prömiyerini kutluyor”

Porsche şu anda halihazırda bulunan serilerinden elektrikli araç çıkarmaya yönelik çalışmalar sürdürüyor. Bunlardan biri ise tamamen elektrikli olarak üretilecek yeni nesil SUV’u Macan. Ancak söz konusu konsept aracın gösteriminden sonra, önümüzdeki yıllarda şirketin tasarım anlayışına tamamen yeni bir soluk kazandıracak araçlarla karşılaşabiliriz.